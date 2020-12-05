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德州執法委員會效率低 飽受批評

編譯組／綜合報導
德州執法委員會管理能力遭到質疑。（TCOLE網頁）
德州執法委員會管理能力遭到質疑。（TCOLE網頁）

德州議會的「退場建議委員會」（Sunset Advisory Commission）近日嚴厲批評州政府的執法管理。2020至2021年度報告強調，「雖然行政部門一直想要改善執法效能，但是現有的管理措施完全跟不上時代，既過於零碎，沒有統一標準，訓練更是不足」，執法委員會（TCOLE）除了僅剩的執勤能力審查功能，其他的事情根本沒有能力管理或執行，「總的來說，就跟沒了牙齒的老虎一樣」。

年度報告列舉的缺失包括，管理效能低落，資訊科技運用不足，證照發放的規定不一。報告建議成立「專業調查小組」（blue ribbon panel）持續監督執法規範的落實，原因在於，根本就已經不堪使用的體制，與其浪費時間修修補補，不如全面檢討執法監督機制，以保障民眾的健康、安全與福祉，並確保執法人員的素質。

關於資訊科技（IT）部分，報告建議TCOLE執行以指紋為基礎的刑事背景調查，而不是委由第三方的雇員執行，如此才能改善效率並保護民眾。同時，報告也建議德州政府，明文允許TCOLE為取得調查資料而發放傳票。由於維持TCOLE運作，每年得花掉420萬元，而且報告的建議事項以現有預算就能執行，因此最多只能再給TCOLE兩年時間，2023年就該解散。

TCOLE對於媒體詢問未做回應。但退場建議委員會已經排定12月7日舉行公聽會，討論TCOLE相關問題。

德州 預算 傳票

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