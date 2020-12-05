新冠疫苗臨床測試 徵德北志願者

達拉斯地區的志願者正在接受AstraZeneca新冠疫苗的接種。（達拉斯晨報）

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗 正要進行第三期臨床試驗，預計徵求3萬名志願參加者。雙方都希望，透過Prism Health North Texas的協助，能自德州 北部募集到250名受測者。

由於阿斯特捷利康與牛津大學在第二階段臨床試驗時，出現操作錯誤，導致免疫效果出現62%與90%的落差。不過，2.3萬名受測者中只有131人感染新冠，且未出現嚴重症狀。北德民眾接受的試驗，將針對62%的方式做進一步測試，以尋求改善之道。

AstraZeneca的第三期測試將針對特定族群，包括已有慢性疾病者，工作場所接觸感染風險較高者，長照中心或監獄的住民或工作人員，以及65歲以上的長者與少數族裔。由於志願者還須返回醫院接受篩檢，因此將獲得975元的補貼。

Prism Health North Texas疫苗測試的負責人Jody Rogers表示，第三期測試將先進行資格評估，確認志願者的工作、出外工作的時間、他們目前與多少人同住等因素。審核通過後，志願者將接受兩次接種，第二次與第一次相隔28天。為了增加效度，測試將採取雙盲（double blind）模式，也就是志願者與施打者都不知道接種的是疫苗還是安慰劑。

另外兩種疫苗，莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）已經完成臨床測試，正在等待聯邦食品暨藥物管理局 （FDA）的核准。