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法官縱放重罪犯 致69人枉死

休士頓訊
37歲的Michael Mosley身上有三起重罪前科，依舊交保成功出獄。（哈里斯縣警局／FOX26)
37歲的Michael Mosley身上有三起重罪前科，依舊交保成功出獄。（哈里斯縣警局／FOX26)

德州哈里斯縣（Harris County ）一名61歲男子Larry Lawrence，被一名多起重罪嫌犯殺害身亡。這起案件是哈里斯縣第69件因為法官縱放重罪嫌犯，造成無辜性命被殺的案件。

Larry Lawrence於11月19日在上班途中，有人突然從他的身後開了一槍，當場斃命。這名嫌犯在Lawrence死後搜身搶走錢包。警方證實，隨意開槍的這名嫌犯是37歲的Michael Mosley，他身上有三起重罪前科，日前交保成功出獄。沒想到Mosley出獄後惡性不改，仍向無辜民眾痛下殺手。如今再被指控謀殺罪。

Michael Mosley日前之所以能成功交保出獄，是獲得第248地區刑事法庭法官Hillary Unger批准。事實上，這不是Unger首次縱放嫌犯出獄。這名法官今年10月同樣允許一名25歲重罪嫌犯Louis Shoulders交保出獄。

Larry Lawrence外甥的女友Gloria Alexander受訪表示，不敢相信法院批准重罪嫌犯出獄，也無法接受嫌犯出獄後到處傷害無辜的好人。Larry的外甥Lakisha Lawrence表示，如果這名法官當初不同意放走Michael Mosley，一家人現在可能已經齊聚一堂過節了。他認為，法官允許重罪嫌犯交保出獄，再任由他們在外犯罪，簡直是沒天理。

德州

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