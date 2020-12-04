疫期訪觀光區 居民不滿攜毒客

遊客前往大彎國家公園，卻將新冠病毒帶到當地。（大彎公園網頁）

德州 西部極偏僻的三個縣，是德州新冠病毒確診密度最高的地區，醫療專家指出這裡的兩大旅遊景點帶來的遊客，是疫情 大爆發的源頭。

魯保卡巴(Andrew Rubalcaba)是達拉斯郊區麥金尼(McKinney)的市民，他的生日是在11月下旬，今年因為新冠疫情的關係，他不想邀集親友慶祝，但又想特別的慶祝39歲生日，因此他要求妻子跟他一起到德州西部大沙漠裡去度假，想必在那荒無人煙的地方，不用擔心會被感染到病毒，又可以盡情的飽覽大彎國家公園(Big Bend National Park)的美景，他們在感恩節前開了500哩路來到德州西端。

不料當他們到達普瑞西迪歐縣(Presidio County)的縣治馬法市(Marfa)時，當地的居民對他們投以厭惡的眼光，他們才發現那裡的疫情極為嚴峻，而居民認為遊客把病毒帶來。魯保卡巴後悔的表示，如果當初知道不受本地人歡迎，他們不會遠道而來，他們原本以為會給當地帶來經濟利益，事實上卻成了困擾。

普瑞西迪歐縣、布魯斯特縣(Brewster County)和考伯森縣(Culberson County)是吉娃娃沙漠的觀光 縣份，大彎國家公園和馬法市是兩個最大的觀光景點，在過去兩周中，這三個縣每1000人的新冠確診比例全德州最高，而因為地廣人稀，這裡的醫院規模都很小，病床數量極少，譬如大彎區域醫療中心(Big Bend Regional Medical Center)只有25張病床，考伯森醫院(Culberson Hospital)只有14張病床和兩具呼吸器(ventilators)。

這些小醫院無法應付嚴重的案例，譬如考伯森縣縣長烏里亞斯(Carlos Urias)感染病毒以後，被送到400哩外聖安東尼奧的一家醫院治療，他已經住院四周仍未康復，這些地區的官員呼籲民眾暫時不要到這裡觀光，等疫情結束後再來。