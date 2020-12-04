我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

疫期訪觀光區 居民不滿攜毒客

艾爾帕索訊
遊客前往大彎國家公園，卻將新冠病毒帶到當地。（大彎公園網頁）
遊客前往大彎國家公園，卻將新冠病毒帶到當地。（大彎公園網頁）

德州西部極偏僻的三個縣，是德州新冠病毒確診密度最高的地區，醫療專家指出這裡的兩大旅遊景點帶來的遊客，是疫情大爆發的源頭。

魯保卡巴(Andrew Rubalcaba)是達拉斯郊區麥金尼(McKinney)的市民，他的生日是在11月下旬，今年因為新冠疫情的關係，他不想邀集親友慶祝，但又想特別的慶祝39歲生日，因此他要求妻子跟他一起到德州西部大沙漠裡去度假，想必在那荒無人煙的地方，不用擔心會被感染到病毒，又可以盡情的飽覽大彎國家公園(Big Bend National Park)的美景，他們在感恩節前開了500哩路來到德州西端。

不料當他們到達普瑞西迪歐縣(Presidio County)的縣治馬法市(Marfa)時，當地的居民對他們投以厭惡的眼光，他們才發現那裡的疫情極為嚴峻，而居民認為遊客把病毒帶來。魯保卡巴後悔的表示，如果當初知道不受本地人歡迎，他們不會遠道而來，他們原本以為會給當地帶來經濟利益，事實上卻成了困擾。

普瑞西迪歐縣、布魯斯特縣(Brewster County)和考伯森縣(Culberson County)是吉娃娃沙漠的觀光縣份，大彎國家公園和馬法市是兩個最大的觀光景點，在過去兩周中，這三個縣每1000人的新冠確診比例全德州最高，而因為地廣人稀，這裡的醫院規模都很小，病床數量極少，譬如大彎區域醫療中心(Big Bend Regional Medical Center)只有25張病床，考伯森醫院(Culberson Hospital)只有14張病床和兩具呼吸器(ventilators)。

這些小醫院無法應付嚴重的案例，譬如考伯森縣縣長烏里亞斯(Carlos Urias)感染病毒以後，被送到400哩外聖安東尼奧的一家醫院治療，他已經住院四周仍未康復，這些地區的官員呼籲民眾暫時不要到這裡觀光，等疫情結束後再來。

德州 疫情 觀光

上一則

威州媒體：鴻海威州廠 未來3年恐難租稅抵免

下一則

特技天賦貧童 慈善機構伸援手

延伸閱讀

拜登喊抗疫 家鄉德拉瓦州不給力 成疫情新熱點

拜登喊抗疫 家鄉德拉瓦州不給力 成疫情新熱點
資深聯邦法官雷夫利99歲辭世 寫下年紀最大在職紀錄

資深聯邦法官雷夫利99歲辭世 寫下年紀最大在職紀錄
非裔選票被判非法 民權組織聲援

非裔選票被判非法 民權組織聲援
德州防疫不彰 卻還有35億紓困金沒花

德州防疫不彰 卻還有35億紓困金沒花
惠普科技總部 將移至休士頓

惠普科技總部 將移至休士頓
鑑識科技發威 重現懸案死者容貌

鑑識科技發威 重現懸案死者容貌

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

2020-12-02 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職