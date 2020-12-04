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特技天賦貧童 慈善機構伸援手

聖安東尼奧訊
聖安東尼奧初生之星為資助貧困。(San Antonio Rising Stars)
聖安東尼奧初生之星為資助貧困。(San Antonio Rising Stars)

聖安東尼奧一名8歲小男孩，已經展現出BMX特技自行車的巨星天份，可惜他的父親沒錢帶他到外州比賽，幸好有一個慈善機構適時向他們伸出援手。

麥克泰瑞三世(Michael Terry III)三年前才第一次騎自行車，現在已經是德州同齡組的BMX特技自行車冠軍，他的個性很外向，除了騎自行車以外還喜歡唱歌，在電視攝影機前更是毫不怯場。麥克泰瑞三世已經取得全國大賽的參加資格，但是像許多社區裡的非洲裔家庭一樣，他們是低收入戶，麥克泰瑞的父親沒有錢帶兒子到奧克拉荷馬州淘沙市(Tulsa)比賽。

正當他們走投無路的時候，「聖安東尼奧初生之星」(San Antonio Rising Stars)組織得知了消息，這個非營利機構的創辦人查爾斯薩提懷特(Charles Sattiewhite)指出，許多有天份的孩子因為家庭貧困，無法讓天份充分發揮，最後默默以終，很可惜，因此這個組織給有各種天賦的貧窮兒童籌款，讓他們進一步開發潛力，不論是學習成績優異、運動天賦超絕、歌舞才藝出眾，該組織都設法在財務上提供協助。

薩提懷特指出，如果民眾想幫助這些有天份的孩子，可以在手機上下載該組織的應用程式SARISINGSTARS，當這些孩子成功以後，他們可以在社區中發揮影響力，讓更多的貧困兒童能夠有機會出頭，所以受益的不只是所幫助的那一個人而已。美國BMX特技自行車全國大賽(USA BMX Grand Nationals)往年都是在感恩節那天開始，今年因為疫情提前一天開幕，把比賽分散舉行會使同時在室內的人數少些。

奧克拉荷馬州 低收入 美國

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