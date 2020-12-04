首批疫苗 預計12月中抵達德州

德州州長艾伯特表示，第一批疫苗預計將於12月14日當周抵達。（艾伯特臉書）

超過140萬劑新冠肺炎 病毒疫苗 將於12月中抵達德州 。德州州長艾伯特（Greg Abbott）2日表示，美國聯邦疾病防治中心(CDC)已初步擬定各州疫苗發送配額，送往德州的這一批疫苗預計將於12月14日當周抵達。站在抗疫前線的醫護人員將優先獲得疫苗施打資格。

醫護人員包括在醫院的工作人員、療養院的看護人員、急診室服務人員、家庭看護人員等，將享有取得疫苗施打的優先權。專家疫苗分配團隊將陸續宣布施打疫苗的時間及地點。據了解，額外的疫苗配額將於12月底公布，疫苗也預計將在明年1月之後陸續增加。

據了解，這批疫苗將送往德州各個州政府批准的供應商，這些廠商將根據州政府專家疫苗分配團隊（Expert Vaccine Allocation Panel）制定的疫苗分配準則進行管理及配置。疫苗分配準則包括，保護照顧及拯救他人性命的醫護人員、保護染疫風險高的必要行業人員、保護染疫及死亡率較高的弱勢族群、減緩新冠肺炎因為收入不均及地理位置，在染疫風險較高的族群擴散、並依照數據來判斷如何分配疫苗。

艾伯特呼籲民眾在首批疫苗抵達德州之前，繼續遵守衛生局公布的防疫措施，減緩新冠疫情在社區擴散。