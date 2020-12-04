市長籲居家防疫 私出遊被抓包

德州奧斯汀市長Steve Adler與家人前往墨西哥旅遊被抓包，狠狠打臉自己。（奧斯汀市官網）

經常在臉書上呼籲民眾在疫情 期間盡量待在家中的奧斯汀市（Austin）市長奧德勒(Steve Adler)，11月默默帶著一家大小前往墨西哥 旅遊被抓包，狠狠打臉自己。奧德勒事後為自己做的「壞榜樣」向民眾道歉。

奥斯汀美國政治家報（Austin American-Statesman）2日在報上揭發奧德勒的不良示範。該報爆料奧德勒在網上頻繁呼籲民眾「待在家中」、「現在還不是時候放鬆」，於此同時卻帶家人外出旅遊，根本不在家中。

報紙刊登爆料文章不久後，奧德勒趕緊發出道歉聲明。他在聲明上寫說，「外出旅行雖不違反任何防疫規則，但我後悔完成這趟旅行。這趟旅程過後，我不會再去旅行，感恩節沒有，聖誕節也不會。主要是害怕我的舉動將為民眾設下不良的示範，我為此向各位市民道歉。」

在這趟墨西哥之旅之前，奧德勒在市區附近為女兒舉辦了一場20名嘉賓的戶外婚宴。奧德勒當時說，所有受邀嘉賓在出席前都得做新冠快篩檢測，並在場互相保持社交距離。不過他坦言，婚宴現場提供口罩，但不是每位嘉賓都一直戴著。

事實上，這不是首位政府官員在疫情期間打臉自己。加州州長紐森（Gavin Newsom）日前在呼籲大眾避免跟非同居人士待在一處的同時，參加在舊金山一間酒莊餐廳舉辦的生日派對。丹佛市(Denver)市長Michael Hancock呼籲民眾避免假期旅行的同時，自己卻在感恩假期飛到密西西比州（Mississippi）探望家人。

德州 這周已有超過9000人因染疫住院，住院人數是自7月疫情爆發以來最多的一次紀錄。在奧德勒從私人旅行中返家之後，德州公共衛生局官員下令，不鼓勵民眾進行非必要旅遊。