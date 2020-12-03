非裔選票被判非法 民權組織聲援

美國民權自由聯盟爭取梅森的權益。（ACLU網頁）

福和市一名非洲裔女子在2016年的總統大選中以「臨時選票」(provisional ballot)方式投票 ，但後來卻被法院以「非法投票」判決有罪，在許多民權團體的支持下，律師團1日向德州 罪刑上訴法院申訴，要求法庭把小事化無。

在2016年總統大選時，克莉斯托梅森(Crystal Mason)因為聯邦稅務詐欺罪名保釋在外，她表示她不確定是否有資格投票，因此向選舉單位詢問，結果投票所工作人員告訴她，如果不確定是否可以合法投票，可以用臨時選票方式投票。

臨時選票是在2002年開創的投票方式，不確定能不能合法投票的人以這種方式投票，選舉過後這些選票會經過選務單位驗證，如果不合資格就不會算入，每次重大選舉中至少都有數萬人以這種方式投票，而最後大部分的票都被否決。從2014年以來，德州不斷給投票人設限，共和黨 的州級官員希望藉此讓少數族裔不要去投票，好給共和黨候選人提供優勢，民權團體認為克莉斯托梅森是非洲裔，因此被州政府官員拿來殺雞儆猴。

克莉斯托梅森得到許多民權團體的支持，包括「美國民權自由聯盟」ACLU(American Civil Liberties Union) 、「德州民權專案」(Texas Civil Rights Project)等，她的律師1日提出申訴，要求德州罪刑上訴法院把低層法院的有罪判決推翻。德州民權專案的律師艾瑪希爾伯特(Emma Hilbert)指出，克莉斯托梅森當時不確定自己的投票資格，因此用臨時選票來投票，這就是創立臨時選票制度的初衷，如果官方蓄意把小事擴大，就是意圖阻撓投票意願的

行為，與民主制度的精神不符，希望德州罪刑上訴法院會給克莉斯托梅森改判無罪。