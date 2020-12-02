鑑識科技發威 重現懸案死者容貌

德州警方依靠科技恢復的受害者面部圖像，細節較此前的繪圖精進許多。（德州公共安全廳）

在1992年3月2日，一具女屍在一座農場內被當地輸油管的建築工人們發現。該農場大概在羅浮紀歐（Refugio）以南四英里處，受害者的屍體被藏在茂密的樹叢裡。在現場發現的服裝包括一個長外套、黑色內衣、一件短黑裙、一條紅色皮帶、一雙白色長靴以及一個紅色耳環。調查人員證明受害者是遭槍擊 身亡，且被發現時受害者已被棄屍一到三年，面部早已無法辨識。

根據驗屍報告，受害者為白人或西裔，年齡在20歲到35歲之間，身高約5英呎3英吋。近幾年隨著刑事鑑識科技進步，警方得以根據死者的頭骨特徵繪出一張面部重建圖。儘管受害者真實髮型、髮色以及雙眼顏色或許與先前的繪圖不同。但新的重建圖已經精進許多。德州 公共安全廳（DPS）至今依然在尋找能夠確認這名女性身份的線索。

目前包括此案在內，德州州警懸案網站上共有超過125起未解決的案件。為了提高公共意識，德州州警每兩月會選出一起懸案重新進行調查，以找尋新的證據。德州州警懸案調查項目（The Texas Rangers Usolved Crimes Investigation Program）也被用來協助德州警方，調查未破的謀殺案或者暴力犯罪。由於謀殺案並沒有追溯時效，調查人員可以無限期調查該案，直到破案或沒有可調查的線索為止。

目前德州公共安全廳懸賞6000美元 尋找任何可以幫助緝拿本案兇手的信息，這筆獎金是一般懸案的線索獎金的兩倍。想要獲得這筆獎金，居民必需撥打阻止犯罪熱線(Crime Stopper Hotline)800-252-8477。居民也可以在德州州警的懸案網站（Cold Case Website）：https://www.dps.texas.gov/texasrangers/unsolvedhomicides/index.htm上提交線索，或撥打失蹤人員熱線（Missing Person Hot Line）800-346-3242.