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惠普科技總部 將移至休士頓

編譯組／綜合報導
位於休士頓市的惠普科技新總部大樓繪圖。（休士頓市政府推特）
位於休士頓市的惠普科技新總部大樓繪圖。（休士頓市政府推特）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）於12月1日宣佈，知名跨國科技資訊公司惠普科技（Hewlett Packard Enterprise）將從加州的聖荷西（San Jose）移至德州休士頓市（Houston）新建的春木村科技園區（Springwoods Village Campus)。該遷移計劃將於2022年初完成。

在此遷移計劃推出前，惠普科技已經在休士頓、奧斯汀（Austin)、布蘭諾（Plano）等德州城市建立分部。目前該公司共僱傭超過2600名員工。而該公司此次新的擴張計劃又會創造數百個工作。

艾伯特州長表示，惠普科技將總部遷到德州，令人感到興奮。艾伯特表示，惠普科技與其它50家世界五百強公司一起將德州作為其新總部的所在地，其中單在休士頓就聚集了22家世界五百強企業。德州的低稅、高質量生活、全美前列的勞動力以及一流的大學，為像惠普公司這樣的創新公司提供了發展的空間。德州政府對未來和惠普公司的合作充滿期待，並願意與其一同為德州創造一個更加美好的明天。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）也對惠普科技將總部轉移至休士頓的選擇表示歡迎。

德州 休士頓 加州

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