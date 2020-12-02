哈里斯縣共和黨主席 涉歧視下台

以香蕉隱喻歧視的臉書貼文，導致休士頓共和黨分會主席尼爾森下台。( 網頁截圖)

共和黨 哈里斯縣分會8月份才上任的主席，11月30日遞出辭呈黯然下台，他的下場給自認有恃無恐的種族歧視 者一個深刻的警惕。

奇斯尼爾森(Keith Nielsen)在3月份被推舉為共和黨哈里斯縣分會的新主席，當時川普 看起來會順利連任，或許那種情勢讓尼爾森覺得有恃無恐，他意氣風發的像川普一樣大放厥詞。他在臉書上放了一張圖，圖的背景是民權鬥士馬丁路德金恩(Martin Luther King)的一段話，但是一旁卻是一條黃色的香蕉。

這是歧視黑人的老招數，意指非洲裔跟猴子猩猩沒有兩樣。他的臉書發文立刻受到各界抨擊，連同黨的人士也發出不平之鳴，在多方的壓力下他表示不會接下分會主席的工作，但隨後又反悔，拖到8月份他還是正式就任。他上任之後輿論並沒有平息，休士頓地區的黨員畢竟不是偏鄉的無識之輩，他強忍煎熬幾個月之後，仍然無法避免捲鋪蓋的羞辱。

黨分會諮詢委員會的委員羅蘭多賈西亞(Rolando Garcia)30日指出，尼爾森的辭呈立即被分會批准並即刻生效。分會秘書喬許弗林(Josh Flynn)宣布，執行委員會(executive committee)將在12月14日舉行特別會議，推舉出新的主席。尼爾森的辭呈內容並沒有公開，但弗林指出尼爾森在辭呈中表示是因為個人理由(personal reasons)而卸任。

最可能擔任分會新主席的人選中，以現任副主席凱文富爾頓(Kevin Fulton)的呼聲最高，今年夏季尼爾森表示不會接掌分會時，富爾頓曾經出來競選。哈里斯縣過去是紅藍各半的戰場縣，但是近年越來越藍，在11月3日的大選中，白登以13%的差距擊敗川普在這裡勝出。