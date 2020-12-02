德州防疫不彰 卻還有35億紓困金沒花

艾伯特(Gerg Abbott)州長。(臉書)

白宮新冠工作小組在書面報告中要求德州 加強防疫措施，使得呼應川普「經濟第一」政策的艾伯特(Gerg Abbott)州長相當難堪，事實上聯邦撥給德州的CARES紓困金 ，還有35億元沒有花掉，如果不在年底前用完，餘款必須交還給聯邦政府。

白宮新冠工作小組(White House Coronavirus Task Force)在報告中指出，德州的疫情面臨全面失控的危機，州政府應該減少室內場所的容量，包括公共的、私營的場所，另外，必須加強老師、大學生、政府機關員工、醫院工作人員、零售業工作人員的病毒檢測 ，至少每周要給他們做一次檢測，被檢測出陽性的人必須隔離，以減少病毒傳播的機會。

一般預期艾伯特州長不可能下令減少室內場所的容量，所以可能加強施行的就是多做檢測之類的工作。3月份國會通過的大規模紓困案CARES，總共撥給了德州112億元，其中的32億元是直接撥給大城市和縣政府，州政府接收到的經費是80億元。德州主計長辦公室指出，那80億元中有45億元已經用掉，還有35億元要在年底前花完，州長與州議會正在協商如何運用這一大筆經費。

在大多數的州，聯邦的CARES紓困金早已用完，那些州長還一直要求聯邦再撥款，德州的疫情是全國最嚴峻的，而州政府手上卻握著這一大筆錢不用，令許多德州居民對州府的施政方式不能理解。另外一個憂慮是，只剩下4個星期的時間要花掉這麼多的錢，使用的方式必然免不了四處胡亂花用、官員圖謀私利、四兩工作耗用千金等等疑慮，州民希望州政府明智運用經費，多替州民謀求福祉。