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德州衛生官員 制定疫苗接種順序

奧斯汀訊
德州政府列出優先施打新冠疫苗的人員類別。(Pexels網頁)
德州政府列出優先施打新冠疫苗的人員類別。(Pexels網頁)

德州衛生官員與醫療專家近日制定疫苗接種的優先順序，第一輪的四類工作人員會最先得到疫苗，第二輪也都是會與病毒接觸的專業人士。

川普政府沒有頒布全國統一的防疫規定，因此各州必須分別制定疫苗方針。眼看聯邦食品與藥物管理局FDA(Food and Drug Administration)即將授權讓一種或多種疫苗得到緊急使用核准證書，由德州衛生官員和醫療專家組成的委員會近日開會，指認出第一優先與第二優先層級的專業人員。

第一優先的人會最早得到疫苗接種，列入其中的四類人士為：醫院所雇用、直接會與新冠病人接觸的醫師、護士與相關工作人員；安老院、長照機構中直接與年長住戶接觸的工作人員；緊急醫療服務人員(emergency medical services providers)，包括急救員(paramedics)和救護車駕駛(ambulance drivers) ；給高風險病患提供照顧的居家保健助理人員(home health aides)。

如果給第一優先的人士接種後還有多出的疫苗，就輪到第二優先的六類工作人員：無住院病人之醫療設施的醫生、護士和相關工作人員；獨立式急診設施的工作人員；社區藥局工作人員；執行新冠病毒檢測的公共衛生人員；法醫辦公室員工與殯儀館工作人員；學校護士。

德州衛生局估計，全州有63萬8000名醫療工作人員，32萬7000名急診醫療人員和6萬6000名緊急醫療服務人員，等這103萬人都接種過以後才會輪到屬於第三優先的高齡人士，德州州民年齡超過65歲的有390萬人。艾伯特州長已經宣布過，疫苗接種是自願性的，州政府不會強迫任何人接受。

另外，疫苗的分配程序是由聯邦政府撥款執行的，民眾到藥局或診所接種時，有健保的人是由保險公司付費，無健保的新冠高危人士如果支付不起，政府會出錢幫助，病人不必付費。

疫苗 德州 健保

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