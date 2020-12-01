遊民量增 寒冬過節添不堪

許多人注意到最近無家可歸的人比以前更多，這些人無依無靠也無人可以投訴，一名銷售員因為疫情 失業後，此生第一次以流浪人的身分隻身在戶外度過感恩節。

身材高大的中年人艾瑞克戈登(Eric Gordon)原本有穩定的工作，也有自己的房子，3月份經濟封鎖後他被裁員，接著因為付不出房貸房子最終被查封，幸好他有一輛福特「遠征家」(Expedition)大型休旅車，他把貴重的家當放在車裡，停在休士頓流浪人聚居的橋下，他晚上睡在車裡，那裡絕大多數的人是住在帳篷中，連車子也沒有。

戈登表示他覺得無家可歸是很丟臉的事，所以不敢跟親友和老同事聯絡，當他離開舊家時，總共只剩下220元，使他對前途萬分茫然，他經常感到孤單憂慮，幸好常有善心人士到這個流浪營送東西，讓孤苦伶仃的人可以活下去。感恩節那天來了幾批人，有一位連英文都講不清楚的西語裔女子，送來很多熱騰騰的墨西哥 粽子(tamales) ，有一位非洲裔男子買了幾百個麥當勞的三明治，還帶了瓶裝水和潔手液分送，戈登在那天吃了一頓飽餐。

當電視記者採訪戈登時，他對自己浮腫的眼睛感到尷尬，他說他對這些善心人的施捨非常感激，已經哭了三個鐘頭還不能停止。許多居民注意到流浪人增加了許多，但是官方並沒有發布相關的數字，所以只能從探訪流浪營才會看出一點蛛絲螞跡。聯邦疾病控制中心CDC指出，疫情到明年秋季得到管控時，累積的經濟損失會達到16兆元。

目前全美國 有1100萬的失業人，比起2月份疫情爆發前多了一倍。聯合紀念醫院(United Memorial Medical Center)人事總監約瑟夫瓦倫(Joseph Varon)指出，德州是全國災情最慘重的州，而因為民眾不顧警告在感恩節大肆聚集慶祝，未來幾周疫情勢必更加嚴峻。瓦倫醫師已經連續上班251天沒有休息，許多護士在上班時段中暴泣，病人的死亡和苦難讓醫療人員的情緒到了無法忍受的地步。