社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

被害女網紅生前照片。（死者母親Stacey Clark Robinault臉書）

據休士頓 ABC13報導，一名20多歲當地社群媒體 女網紅，上周末被發現遭裸體棄屍在公路旁荒草中。死者母親相信有人謀殺女兒，希望盡快拘捕兇手。由於死者身上無明顯傷痕，死因需要等法醫鑑定後才能確認。死者親友為準備後事已經在募款網站上籌款，截止發稿捐款數已經超過籌款目標。

這名身遭不測的女網紅是莎柯伊（Alexis Sharkey），26歲。上周六（28日）上午8時，一名休士頓市工務局職員在Katy Freeway附近，位於Red Haw街1000號街區荒草中，發現裸體女屍。休士頓警局警探表示，這名職員駕駛車經過時，最初看見荒草中露出人腳，繼而看見遺體，立即報警。

警方確認死者身上無明顯傷痕，相信遺體在那裡已經有一整夜了。警方已經進入調查，並試圖調閱周邊監控，希望民眾提供破案線索。

莎柯伊的家鄉在賓州西北的一個小鎮，她母親羅賓諾特（Stacey Robinault）對媒體表示，女兒生前希望周遊世界。畢業於生物學專業，擁有健康理念希望向人推薦健康護理品。莎柯伊在2020年初與丈夫移居到休士頓，原因是休士頓氣候較溫和，而且她先生的工作屬於國際化，休士頓也是非常適合的地方。羅賓諾特確信女兒是被謀害。她說感恩節前夕與女兒還商量聖誕節 計畫。後來女兒的先生打來電話說自從27日就未聯絡到妻子莎柯伊，希望家人協助。

莎柯伊生前是社群媒體Instagram的一名網紅，擁有超過2萬名粉絲，同時她還為一家美髮與皮膚護理公司做美容導師。由於她擁有很多粉絲，當她媽媽在臉書上貼出女兒照片時，很快分享次數超過6000次。莎柯伊被害原因正在調查中。一名友人在Instagram發布資訊，將在12月3日午後5時30分在市區Buffalo Bayou Park為莎柯伊舉行追思儀式。