冷氣團來襲 州民期盼白色聖誕

德州氣溫出現冰點，民眾期待白色聖誕。(National Weather Service網頁)

冷氣團本周侵襲德州 ，令許多州民期盼今年會有「白色聖誕」(White Christmas) ，不過如果真的下雪，可能給居民和農牧業者帶來災害，必須預作防範。

德州位處美國 最南邊，下雪的機會不多，根據氣象紀錄，從2010年以來每年溫度在冰點(攝氏0度，華氏32度)或更低溫的平均日數只有2.75天，不過1929年12月21日，福和市南邊約一小時車程的西爾斯伯洛(Hillsboro) 一天竟然下了26吋的雪，那個記錄到今天都還沒被打破。

今年夏季全球許多地方的氣溫又創下歷史高位，德州人經過幾個月的酷暑煎熬，現在衷心期盼會有一個銀白的耶誕節 。2009年的耶誕前夕(Christmas Eve)和耶誕節，北德州西起拉伯克(Lubbock)東至達拉斯，許多地方下了超過12吋的雪，居民早晨起來向窗外一看都歡喜異常，孩子們尤其樂不可支。

不過如果真的冷到冰點以下，居民必須預防嚴寒帶來的災害。首先應該防範的是水管爆裂，北方的州冬季長時間酷寒，供水系統特別經過防凍設計，但德州的自來水系統大多沒有這樣的功能。屋主能做的是，當氣溫降到冰點以下時，要讓家裡的各個水龍頭「滴水」，地底供水管的水比較溫暖，不斷流入家中的水管可以避免水結成冰。華氏32度的水密度是每立方公分0.9998克，同溫的冰則只有0.9167，水結冰膨脹時會把水管撐破。用滴水的方式防凍，必須家裡有人照管，否則水溢出水盆會造成另一種災難。

嚴寒時寵物應該移到室內，不耐寒的植物應該用塑膠布蓋住。對大規模農場的業主而言防寒比較困難，格蘭德河谷是柑橘類水果的重地，1989年12月一股大寒流侵襲到德州最南邊，日間最高溫也在冰點以下，許多葡萄柚(grapefruit)被凍透，造成6000萬元的損失。德州農工大學建議，果農可以用果園暖爐(orchard heater) 、噴水系統等方式避免水果凍壞。