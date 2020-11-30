總統義工服務獎 7亞裔獲金牌

包括宋秉穎（右起）、陳奕芳、嚴杰、Hernan Martir、羅復文、劉秀美、黎淑瑛、許文忠、喻斌等人都參加義工獎的頒獎典禮。（劉秀美提供）

休士頓 國際領袖基金會11月29日在中國城的希爾頓花園酒店，舉行「美國 總統義工服務獎」頒獎典禮，由川普總統的亞太裔顧問Herrnan Martir代表頒發，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主陳奕芳等到都到場觀禮，並致賀詞，場面隆重。

美國總統義工服務獎(The President's Volunteer Service Award)由「總統服務與公民參與委員會」於2003年創立，旨在通過總統的感謝和全國認可來鼓勵公民，投入社區活動服務他人，以表彰義工人員在美國社會的力量， 在民族認同中的重要作用，並激勵他們周圍的人共襄盛舉!

本屆休士頓國際領袖基金會 (International Leadership Foundation – Houston)也同一場合中頒獎，休士頓有7人榮獲金牌獎 (Gold Level)， 包括世界華人工商婦女企管協會名譽總會長暨僑務委員黎淑瑛、美南報業集團董事長李蔚華、基金會會長暨僑務諮詢委員劉秀美、美南台灣 旅館公會理事長及僑務促進委員嚴杰、世界華人工商婦女企管協會理事暨宋秉穎律師事務所及基金會負責人宋秉穎、休士頓2019-2021亞裔商會會長暨Utegration總裁喻斌、石山地產總裁Ceyan Birney。

兩項活動同在許文忠和黎淑瑛經營的希爾頓花園酒店舉行，典禮主持人由宋秉穎律師主持，Herrnan Martir均為頒獎人。國際領袖基金會創辦人董繼玲因疫情因素以預錄影音和大家共勉；她特地強調ILF Civic Fellowship Program 已接受申請，截止日期是1/22/2021。大約有30名具公民身分的亞太裔大學生，在夏天暑假時到華府的聯邦機構實習8-10週。請上網申請www.ILFnational.org。

許文忠與劉秀美歡迎遠道而來的Hernan Martir，羅復文、陳奕芳、楊容清等，在場的僑界領袖及記者媒體，並恭賀所有金級得獎者。

Herrnan Martir贊揚每位得獎者長期對社會無數的付出，積極參與公益慈善及文化交流活動，重視家庭倫理道德的價值，是社會大眾的楷模！他鼓勵亞裔要挺身而出，讓其他族裔看到我們對國家社會的貢獻，並在政治舞台展現平起平坐的影響力！

羅復文感謝董繼玲每年提㩗陪訓亞太裔青年的傑出貢獻；綜觀今年的金級奬，他特別強調這是來自台灣第一代移民的驕傲，外面雖下著大雨，室內的氣氛卻猶如陽光般的溫暖，充滿一個大家庭的和樂景象；鸁得大家熱烈的掌聲！他請諸位得獎者要把自己寶貴的經驗，傳承給年輕的世代，鼓勵年輕人要多多接觸社會的每個角落，貢獻自己的力量。

陳奕芳也以表示恭喜每位得獎者，經由勤奮工作，在各領域都很成功出色，實現了美國夢。更難得的是經由每個人的熱心，滙集各團隊的力量，不斷回饋社會，讓需要幫助的人，深深感受人間有愛！

每位金級得獎者在受獎之後，都和大家分享得獎的感受，未來將繼續回饋社會，鼓勵年輕世代，㩗手耕耘社區，改善生活品質，是大家共同努力的目標！