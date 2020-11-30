休士頓本周將迎來低溫。（KHOU電視截圖）

休士頓 本周將現低溫，大多數休士頓地區都已發布了降溫通知。預計降溫會從周一晚10時開始，包括南側蓋文斯頓 (Galveston)在內的沿海地區。目前預計周二上午8時會結束。

剛結束的周末，在East Bernard附近地區出現最多到8英吋的降雨，而總降雨量達到5英吋甚至更多。周日出現首次冰點結凍，是自去年冬天結束以來最寒冷的一周。大雨會持續，直到本周冷空氣下沉。

周一（30日）將會天晴但寒冷，最高溫 度幾乎不會突破50度。晴朗的天空和平穩的風將使周邊地區溫度驟降到20多至30多度。預計到周二上午將普遍出現冰點結凍（freeze），周二最高溫度也可達50多度，不過體感依然很冷。下一個冷鋒目前預測會在周三，這將再次帶來冷天氣。預計周四、五、六可能回穩至50度。

隨著加拿大高壓逐漸蔓延到上空，許多地區尤其是城市核心區以外的地區，很可能會跌至20多度和30多度。在1960公路以北，6號公路以西的地區，幾乎可以肯定達到冰點。而且結凍氣溫會蔓延到南部，至休士頓市中心和糖城(Sugar Land)。這將是該季節最冷的時段。

周三上午會將看到稍微回暖，但隨後另一條冷鋒會將新一輪的冷空氣帶到德州 東南部，而這次主要是在休士頓的北部和西部。不過應該不會像周二上午那麼冷。