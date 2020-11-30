我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

休士頓本周低溫來襲

編譯組／綜合報導
休士頓本周將迎來低溫。（KHOU電視截圖）
休士頓本周將迎來低溫。（KHOU電視截圖）

休士頓本周將現低溫，大多數休士頓地區都已發布了降溫通知。預計降溫會從周一晚10時開始，包括南側蓋文斯頓 (Galveston)在內的沿海地區。目前預計周二上午8時會結束。

剛結束的周末，在East Bernard附近地區出現最多到8英吋的降雨，而總降雨量達到5英吋甚至更多。周日出現首次冰點結凍，是自去年冬天結束以來最寒冷的一周。大雨會持續，直到本周冷空氣下沉。

周一（30日）將會天晴但寒冷，最高溫度幾乎不會突破50度。晴朗的天空和平穩的風將使周邊地區溫度驟降到20多至30多度。預計到周二上午將普遍出現冰點結凍（freeze），周二最高溫度也可達50多度，不過體感依然很冷。下一個冷鋒目前預測會在周三，這將再次帶來冷天氣。預計周四、五、六可能回穩至50度。

隨著加拿大高壓逐漸蔓延到上空，許多地區尤其是城市核心區以外的地區，很可能會跌至20多度和30多度。在1960公路以北，6號公路以西的地區，幾乎可以肯定達到冰點。而且結凍氣溫會蔓延到南部，至休士頓市中心和糖城(Sugar Land)。這將是該季節最冷的時段。

周三上午會將看到稍微回暖，但隨後另一條冷鋒會將新一輪的冷空氣帶到德州東南部，而這次主要是在休士頓的北部和西部。不過應該不會像周二上午那麼冷。

休士頓 高溫 德州

上一則

總統義工服務獎 7亞裔獲金牌

下一則

醫師擁抱新冠患者 網路瘋傳

延伸閱讀

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高
疫情升溫 休士頓不排除宵禁

疫情升溫 休士頓不排除宵禁
七歲男孩送福袋 溫暖遊民

七歲男孩送福袋 溫暖遊民
恆豐銀行植台灣印象入警界

恆豐銀行植台灣印象入警界
年關近防犯罪 華人聯防出擊

年關近防犯罪 華人聯防出擊
疫情衝擊 休士頓傳奇企業成追憶

疫情衝擊 休士頓傳奇企業成追憶

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手
謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人