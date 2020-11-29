州議員提案 開放賭場救經濟

傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

德州 經濟受疫情 影響慘重，德州眾議員 Joe Deshotel提出一項法案，允許德州部分沿海地區開放賭場賭博，試圖合法化賭場，拯救德州經濟。

Joe Deshotel向媒體表示，在疫情期間合法化賭場，也許可讓更多錢留在德州境內，因此他提出一項法案允許德州部分沿海地區開放賭場賭博。據悉，開放賭場賭博的相關法案，在過去經常被立法機構回絕。這項法案是否有望通過，尚不得而知。不過目前與德州交界的各州，都在邊界設置至少一間合法經營的賭場。

德州立法單位將於明年1月展開例會，探討下兩年的財政預算，試圖解決46億元的財政短缺。相關提案除了將賭場合法化，另也包括大麻合法化等項目。

根據Deshotel提出的法案，州政府從賭場取得的收入，將可用來抵銷居民及商家所需要支付的天災保險費用，同時支持協助淹水受災等費用。他認為此舉可降低現金外流德州的現象，且可以協助需要幫助的德州居民。

有傳聞指出，拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）總裁兼執行長Sheldon Adelson，已聘僱了八位極具影響力的遊說客，希望支持這項提案。這位商人及他的太太是共和黨團隊背後的金主之一，日前為了替共和黨的眾議員席位宣傳，投入了450萬元。金沙集團對此說法未有回應。