助貧戶上網 達拉斯學區自建信號塔

達拉斯獨立學區 （DISD）計劃建造自己的訊號塔，以將校園Wi-Fi信號增強至附近社區。相關單位希望這項計畫，能幫助該地區最貧困家庭得夠上網。

達拉斯晨報報導，新冠肺炎疫情，迫使達拉斯和全國各地校園於3月關閉，該學區W. Samuell高中大多數學生有設備，但卻存在網路問題。許多學生只能用手機 寫作業，利用簡訊提交報告，或將車停在圖書館或飯店外以獲取網路訊號。

為此，達拉斯獨立學區計劃興建自己的訊號塔，嘉惠這些學生。

根據今夏調查指出，德州 約有17%公立學校學生，無法在家中使用高速上網，近三分之一學生在家中無法使用筆記型電腦或平板電腦。5月分，接受調查的達拉斯獨立學區家庭，有三分之一表示他們並無固定的網路服務。

學區這項訊號塔計劃稱「運營連接」（Operation Connectivity），預計耗費450萬元，在五個校園與鄰里之間興建手機訊號塔，將學校的Wi-Fi網路提升至兩哩半徑範圍內的鄰近住戶。

這五個校園分別是林肯高中（Lincoln High）、Grady Spruce高中、Franklin D. Roosevelt高中、L.G. Pinkston高中與South Oak Cliff高中等。

學區首席技術官Jack Kelanic說，該計畫第一期計畫，包括購買和建置4萬多個熱點。

學區教委會在11月的會議上，允許這項興建計畫，希望在2021年前幾個月開始提供服務。學區也希望使用德州和地方資金，以支付未來兩年家庭網路費用。