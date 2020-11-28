兇殺案兩通緝嫌犯 畫像公布

休士頓警局兇殺案調查人員25日發布兩名通緝男子的畫像，這兩人涉嫌本月初在休士頓東區射殺了一名22歲男子。（警方提供）

哈里斯縣（Harris County)警局兇殺案調查人員25日發布兩名通緝 男子的畫像，這兩人涉嫌本月初在休士頓 東區射殺了一名22歲男子。

據地方電視台click2houston報導，哈里斯縣警局表示，槍擊事件發生於11月13日晚上9時40分左右，在Uvalde 250街區的Graham公寓，22歲的朱利安科伯斯（Julian Cobos）與朋友在17號樓附近的公共區域時，有三名男子企圖搶劫他，當科伯斯想逃離時遭到槍殺。

涉案的第三個人圖像尚未發布。

死者母親南希科伯斯（Nancy Cobos）說，過去兩個星期，她過得非常艱難。他們從她那裡偷走了她的兒子。他們偷走了她孫女的父親。兒子喜歡和家人在一起。

她說，兒子愛他的女兒，如今她要在沒有爸爸的情況下成長，這很難。當這三個人試圖搶劫她的兒子時，他正在探訪一名朋友。其中一個人一定拔出槍，朱利安的反應是逃跑，當他跑時，他們多次向他開槍。

朱利安被送往醫院時去世，在警方調查過程中，目擊者告訴警方死者參加了一項毒品 交易。

他的母親否認，她說，朱利安因為引擎蓋敞開，而在車上試圖維修。如果公寓大樓安裝了監控攝像頭，那麼警方就能了解到更多細節。她希望嫌犯的新信息和畫像能給她的家人一些答案。

如果民眾有關此案的線索，請致電713-221-6000與哈里斯縣警局聯繫。