男學生惡作劇遭停學 不服提告校方

南方衛理公會大學。（圖源：南方衛理公會大學）

南方衛理公會大學（SMU）一名18歲男學生，因為惡作劇戲弄宿舍隔壁女學生，加上先前曾有不戴口罩的紀錄，因此被校方下令在10月15日當天傍晚5時前打包搬出宿舍，並從2020年10月23日起停學至2021年5月1日。男生不服，因此在11月17日狀告校方不當處分，但法院尚未決定是否對學校頒發禁制令。

整起事件的開始是在10月初。畢業於Highland Park High School的男學生接到隔壁女生的抗議字條，說他們晚上太吵。男生寫字條道歉時，順便附上 Instagram帳號。稍晚，收到女生要求follow他的請求，他同意了，也要求follow女生。男生就此認為，雙方已經踏上友誼之路，但男生之後的舉動卻為他惹上麻煩。

出於打情罵俏以便更進一步的動機，又因為女生主修生物，因此男生把一塊洗好、切好的乾淨鴿胸肉放在女生門外，以為這樣可以博卿一笑。10月14日下午3時許，舍監發現鴿胸肉，但以為那是果皮，因此沒有處理。但當天傍晚5時，女生告知舍監，她的門外有不明動物殘骸，舍監因此通知校警。

SMU快速反應，10月15日就告知男生違反校規，並對他人構成騷擾，加上他曾被指控不照規定配戴口罩，因此校方要求他停學，並馬上搬離宿舍。不過，男生在與母親商量後決定提告，要求法院禁制SMU的不當處分，並退回他被停學期間的學雜費。另外，訴狀也指出，女生在事件之後並未在Instagram上封鎖男生，仍然持續follow他，代表女生並未厭惡男生。

達拉斯晨報報導，SMU對此案不願在法庭外多作表示，男生委任律師同樣不予置評。針對停學等的禁制令，法院排定12月2日舉行首度聽證。