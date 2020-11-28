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投資環境友善 達福租屋市場熱絡

編譯組／綜合報導
達福租屋市場熱絡。
達福租屋市場熱絡。

新冠疫情影響之下，德州的房市逆勢攀升，不僅是自住房舍買氣不受影響，連出租公寓的市場都一樣熱絡。Dream Unlimited Corp.與Pauls Corp.耗資1.78億元聯手買下1200間出租公寓，Harbor Group International也在達拉斯、福和市等地買下3300個住房單位。

德州歐文市（Irving）的建商JPI就認為，達拉斯- 福和市都會區（Dallas-Fort Worth）的出租公寓前景看好，它們自己就才剛剛賣出3500個達福地區的單位。

其他分析師則認為，因為疫情，原本只看商辦與零售房舍的房地投資業者，現在也開始注意租屋市場；加上洛杉磯、舊金山、紐約等地的限制越來越多，德州的達福地區反而成為外州投資者眼中的好所在，對他們來說更為友善。

Institutional Property Advisors的執行長Will Balthrope就說，他們看好達福地區的潛力，此地的房市並不像某些分析師所預估的，會跟著全美趨勢一起走冷。達拉斯晨報則分析，雖然某些地區的租金下滑，但是閒置率並未增加，顯示整體來說仍有投資空間。

德州 投資 疫情

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