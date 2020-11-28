新冠重症病患 感恩節喜獲雙肺移植

德州的托馬斯·斯蒂爾（Thomas Steele）感恩節收到一份禮物，一雙健康的肺。（視頻截圖）

德州 的托馬斯．斯蒂爾（Thomas Steele）感恩節收到一份禮物，一雙健康的肺。今年50多歲的他因嚴重的新冠病炎住院，導致他需要進行雙肺移植。他是休士頓 衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）第一位雙肺移植患者，也是德州因新冠入院的少數倖存者之一。

據KHOU11報導，斯蒂爾夏天在家鄉New Braunfels感染新冠病毒。起初，斯蒂爾出現輕微症狀。他沒有既往病史，也不符合威脅生命的新冠病毒病例的通常描述。

他無法想像未來發生的事。在住院期間，他的病情惡化為嚴重的新冠症狀和肺炎。

他被安置在葉克膜(ECMO)呼吸機上，這是患者無法呼吸情況下使用的機器。醫院說，他靠葉克膜奮戰了兩個多月。當他的身體與病毒鬥爭時，他的肺部遭受巨大的傷害，以至於他於10月21日需肺部移植。

斯蒂爾承認他沒有遵守新冠病毒指南，但是經過三個月的密集住院治療，他警告其他人要認真對待這一大流行病。雖然他在新冠病毒和兩次肺移植手術中倖存下來，但斯蒂爾在康復的道路上還有很長的路要走。

目前，他留在休士頓一家器官移植倖存者康復之家。