周浩恩「免下車投票」傑出創舉 羅復文表彰

華僑救國聯合總會美南分會會長賴李迎霞（圖左）極力推荐周浩恩（圖中）參與該會海外優秀華人表揚。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣選舉事務處創新組主任周浩恩（Benjamin Chou）今年剛滿30歲，在這次總統大選期間，領導他的小組人馬全權規劃了「免下車投票 」，雖然中間波折不斷，但最終還是獲得了肯定，共有13萬人使用了這項獨步全美的創新做法，成功地提高了該縣有史以來最高投票率，成績斐然，令人刮目相看。

周浩恩的成就，讓華僑救國聯合總會美南分會會長賴李迎霞印象深刻，11月26日在哈里斯選務處華裔 召集人芮久玟的陪同下，以非官方的身分前往駐休士頓台北經濟文化辦事處會見羅復文處長，以表彰他卓越的貢獻。

羅復文讚賞周浩恩在哈里斯縣選舉事務上突出的表現，實為華人 之光，同時也是台灣之光，日後只要僑要社有相關活動，他一定會邀請周浩恩出席，請他現身說法在美國投票的重要性及他個人成功的故事，鼓勵所有僑胞積極參政，並且要踴躍出來投票，爭取華人的權益。

芮久玟表示，「免下車投票」在這次大選中方便了許多民眾，其中有一位帶著年幼孩子的父母很感激能夠在車上投票，而不會讓她的孩子跑來跑去，並可能使自己暴露於COVID-19風險中。也有年長的選民和其他難以站立和行走的人對此表示感謝，當然另有多位年輕人騎著自行車和摩托車來投票，他們對哈里斯縣的投票效率大加讚賞。

投票數據表明，華裔選民似乎對總統大選更加熱情。芮久玟指出，即使這樣，投票率也只有註冊選民的近50％。因此，與華人社區領袖，媒體合作以及與選民直接接觸以促進選民登記，是一項艱鉅的任務。傳達有關「每一票都很重要」的信息；進而影響社區。自擔任選務職位以來，自2016年以來，在哈里斯縣註冊的具有華裔姓氏的選民人數顯著增加了近一倍。與此同時，2020年11月的大選。在「早期投票」期間，以華裔姓氏投票的選民已達到註冊選民的60％以上，這些都是她們努力的成果。

賴李迎霞在看到報端報導周浩恩的成就後，即積極推荐他參與該會在台灣主辦的海外優秀青年表揚，彰顯他在休士頓的光榮事蹟以鼓勵後進，特別是他曾在國會山莊時任副議長南茜．斐洛西等政要辦公室擔任要職，學經歷豐富，日後必成大材，羅復文也允諾要幫忙寫推荐信共襄盛舉。