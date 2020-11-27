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德州政府販售個資 引發眾怒

編譯組／綜合報導
德州駕照與個人資料外洩，引發民眾不滿。圖為駕照樣本。（圖源：德州公共安全部）
德州駕照與個人資料外洩，引發民眾不滿。圖為駕照樣本。（圖源：德州公共安全部）

達拉斯晨報Watchdog專欄指出，德州2700萬駕駛的駕照與個資外洩，已經引發眾怒，因為德州政府部分機關可將民眾個資賣給其他公司或單位。第一手買家雖然不得將資料用於商業目的，但是買家卻可以再將資料賣給第三方，政府甚至不能要求買方恪守資料保護責任。

雖然有些州禁止機關轉賣民眾個資，但是德州卻可以，機動車輛管理局（DMV）就因此獲利，單是2019年就「創收」300萬元。伴隨而來的是，業者不但知道民眾的全名、地址、電話、電郵、生日，還有駕照號碼與車輛號碼（VIN）。

正是因為業者甚至連車輛廠牌、型號、年份、顏色與貸款商都知道，所以Watchdog的專欄作家早就不斷接到推銷電話，問他需不需要購買額外保固（car warranty）。追查之下才發現，一切都是政府的錯，而且德州還不能讓駕駛人退出（opt out）此一個資銷售行為。

最後到了今年，購買者之一的Vertafore，據說因為「人為疏忽」，個資因此遭到駭客盜取，最終可能導致德州2700萬駕駛人的個人資料外洩。雖然聯調局（FBI）與德州檢察長展開調查，但傷害已經造成。

對此，民眾抱怨連連：有些則質疑，為什麼德州開放機關販售個資，要求議會禁止DMV販售個資；有些則要求DMV付錢，因為他們用他的個資牟利；有些人則認為，資料外洩，德州政府才是最終該負責的單位。

至與個資買家有哪些，不只是資料掘礦業者與保險公司、銀行、車商，甚至連警察局、學區、電廠、拖吊業者、費用與稅金追討單位，都是買家。而這些買家得到個資後，雖然不能用於商業推銷，但卻可以賣給其他業者，讓其他業者依此進行推銷等商業活動。

目前看來最可行的補救之道，就是州議會立法禁止相關行為，並且讓民眾可以選擇退出個資販售活動。最終目標是讓德州跟其他48州一樣，禁止將個資用於商業活動。

專欄指出，民眾自保的方法包括：留心自己的信用紀錄（credit report），透過www.AnnualCreditReport.com或1-877-322-8228查詢；或是參與Vertafore的一年期個資保護計畫，888-479-3560或www.vertafore.kroll.com都可以。

 

個資外洩 德州 DMV

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