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為了綠卡 華人冒染疫風險返美

本報記者／綜合報導
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

美國面臨第三波新冠疫情，最早爆發疫情的中國目前的疫情卻相對穩定，大多數城市出遊、戶外用餐的人潮四處可見。但許多人在中國、持有美國綠卡的民眾，因為要維持有效綠卡身分，卻不得不冒著高風險，返回疫情嚴重的美國。

目前從中國飛往美國的直飛航班上，旅客基本上都有綠卡或是美國公民。持綠卡在中國照顧年邁父母的陳女士月前從廣州飛抵洛杉磯，距離上次離開美國快要一年了，她擔心再不回美國，入境時會遭到海關刁難，加之現在中美兩國關係緊張，很擔心被沒收綠卡。

陳女士曾在中國某醫院供職，老同事聽聞她要返回美國都相當擔心，因為聽聞美國疫情嚴重，所以一再叮囑她乘機時做好防護，手套、口罩、防護服全副武裝。幸好陳女士有家人在美，不覺得很可怕。

她表示，同一班飛機上情況類似的人不在少數，鄰座一位男士也是為維持綠卡身分而不得已回美國。他的太太和孩子都在美國生活，自己有生意在中國大陸，常年中美兩頭跑。此次也是近一年沒有回美，但是中國生意又走不開，他這次只能在美國待兩周，因為從美國回到中國後還要隔離兩周。這位先生感到無奈，因為孩子在美國讀書，他必須維持身分。可是現在出入境管理嚴格，所有境外旅客前往中國必須隔離兩周。

近年來不少華人新移民家庭都面臨類似問題，先生在中國打拚事業，太太帶著孩子在美國生活，而這些家庭都會受到新冠疫情影響，往返諸多不便。既擔心疫情更嚴重的美國，而從美國回中國除要求出示各種檢測報告外，還要強制隔離14天。

陳女士表示，她此次入境過海關時，沒有遭到過多盤問，工作人員甚至沒有多說一句，捺完指紋就放行。雖然今年情況特殊，但也不敢冒險，畢竟沒有明文規定，綠卡身分逾期不歸可以豁免。而回到美國後，看到街上依然車多人多，似乎並不如中國宣傳的那麼嚴重。

美國公民 中國 疫情

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