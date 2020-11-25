節日包裹盜竊頻發 警方釣魚執法

哈里斯縣警局展示打擊盜竊節日包裹的方法。（哈縣警局視頻截圖）

節日臨近民眾網購包裹增加，盜竊包裹案件屢屢發生。尤其今年受到新冠疫情 影響，零售商預計網購量將增加。哈里斯縣警局23日表示，已做好應對制止盜竊包裹的準備，他們將釣魚 執法以此追蹤並打擊不法分子的行為。

有些盜竊者潛伏在社區附近，在包裹剛剛投遞後還未來得及向收件人發送通知前，他們就已經將包裹偷走。對此哈里斯縣警局正在社區展開打擊行動。盜竊案調查員Javier Ureña表示，除了抓捕社區附近盜竊包裹的小偷外，他們目標還在於讓有意行竊的不法分子知道警方已有行動，從而制止盜竊案的發生。

調查人員表示，他們的行動是將多個誘餌，包裝和附加追踪器放置在人們的門廊上。如果小偷拿走了GPS追踪的包裹之一，調查人員將收到警報並進行跟踪。而且當小偷打開包裹時，照相機將開始拍攝嫌疑犯的照片。

儘管在這個假日季節，某些地區增加執勤巡邏人員，但哈里斯縣警局仍敦促居民採取措施，避免包裹從家門口被盜，例如註冊跟踪通知，在包裹抵達時立即取回包裹或要求包裹簽名。以及考慮其他交付地點，例如亞馬遜 信箱（Amazon Hub Locker）或郵政信箱。

郵件盜竊（Mail theft）是聯邦罪，最高可判處五年監禁及罰款。報告任何被盜的包裹或可疑行為，可致電哈里斯縣警局：713-221-6000。