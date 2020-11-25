12月12日地方選舉 提前投票今展開

11月25日（周三）是12月12日地方選舉的提前投票 日第一天，大休士頓 地區設11個提前投票地點，其中包括三個免下車投票地點，和63個選舉日投票地點。12月8日(周二)提前投票的最後一天。

提前投票從11月25日開始，並將在11月30日（周一）至12月8日（周二）的感恩節假期之後恢復。選舉日是12月12日（周六）。

哈里斯縣(Harris County)選務官Isabel Longoria表示：「雖然不是大選，但對我和我的團隊來說，地方選舉與大選一樣重要」。「投票人可以期待同樣的安全預防措施，從個人防護裝備到社交安全距離的地板標記和投機器，再到在三個免下車投票地點進行安全投票。我的首要任務是繼續為哈里斯縣的選民提供前所未有的投票方式，同時還要保持每次選舉的最高安全標準。」

12月12日的決選是Longoria執行的第一次選舉，此次選舉競選範圍和席次包括Houston市B區、Baytown市議員第5和6區、Humble市議員第4席位、La Porte市議員第5和6區、Nassau Bay市長等職。

11月25日提前投票的第一天，投票地點開放時間上午8時至下午4時30分。

11月30日，感恩節假期結束後恢復提前投票，投票地點的開放時間為上午7時至晚間7時。12月6日(周日)除外，投票地點的開放時間為中午12時至晚上7時。了解地點與時間，可查尋www.harrisvotes.com/locations。

12月1日(周二)郵寄投票截止日期，有關更多信息，請查尋www.harrisvotes.com/vbmfaq。

12月12日，星期二：選舉日，投票地點的開放時間為上午7時至晚上7時。