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羅復文訪達拉斯 台商會熱情接待

休士頓訊
羅復文（圖中）參觀達福台商會名譽會長陳世修（右一）的公司。(達福台商會會長方芸芸提供）
羅復文（圖中）參觀達福台商會名譽會長陳世修（右一）的公司。(達福台商會會長方芸芸提供）

駐休士頓台北經文處處長羅復文初訪達拉斯，由該處政治組組長張家華、教育組組長楊淑雅及科技組組長李君浩等陪同，達福台商會於11月12日下午及13日全天為訪客安排滿檔行程，當晚達福台商會並在五福樓設宴歡迎羅復文。

羅復文並在午餐時刻前往達福台商會名譽會長陳世修的公司及名譽會長鍾開瑞的Dairy Queen餐廳參觀，並接受兩位的熱情餐點招待，羅復文對於台商在海外發展事業十分關心，頻頻詢問並給予肯定。晚上理事會的歡迎晚宴上除了安排別出心裁的墨西哥樂隊表演之外，晩宴的安排全部依循防疫的規定，穿戴kn95口罩，隔位坐席，餐點每人一份。

晚宴由達福台商會會長方芸芸主持，她致詞歡迎新任處長的蒞臨，並且介紹華人市長也是餐廳的主人周建源。羅復文致詞時，讚揚達福台商會的能力，行動力及超高的團隊精神，並對谷祖光醫師及方芸芸會長的領導才能給予莫大肯定。

方芸芸表示，由於新冠疫情嚴峻，大家見面的機會少了很多，當晚能在晚宴上再聚，賓客們都顯得十分開心。用餐之後即由姊妹市委員會主席羅玉昭、國際學生交換計劃負責人李庭槐及負責達福─桃園國際機場、達拉斯─台北捷運系統的曹明宗，分別介紹過去多年來達拉斯與台北、桃園之間的成果報告。最後由克拉教育基金會會長暨達福台商會監事長楊慧美上台介紹該基金會，並邀請大家參加隔日的視訊會議。

會中羅復文拋磚引玉響應捐獻，接著北美洲台灣商會副總會長張聖儀也立即響應，熱心熱情的台商會理事們更是大力支持，如谷祖光醫師、方芸芸會長、許明琪副會長、曹利娜副會長也紛紛慷慨解囊以盡一己之力。

方芸芸代表致贈德州州旗毛毯及糖果給處長及三位組長，谷祖光並特別送上德州州長的榮譽公民狀給初來乍到的羅復文，當晚的溫馨熱鬧給遠到而來的長官們留下深刻的印象。

谷祖光（右四）代表送上德州州長的榮譽公民狀給羅復文（右五）。(達福台商會會長方芸...
谷祖光（右四）代表送上德州州長的榮譽公民狀給羅復文（右五）。(達福台商會會長方芸芸提供）

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