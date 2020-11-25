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台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

空頭口罩騙他國政府 恐囚20年

編譯組／綜合報導
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

兩名休士頓市民，46歲的Paschal Ngozi Eleanya與55歲的Arael Doolittle，在今年疫情爆發期間，連同掮客欺騙其他國家政府，謊稱持有5000萬枚N95口罩，並且要價是3M原廠價的5倍，涉案金額可能高達3億元。

兩人11月19日遭到聯邦大陪審團同意起訴，Arael Doolittle已在20日收押，Paschal Ngozi Eleanya則在24日才投案。三項罪名如果成立，可能得關上20年，同時還能課以25萬元罰金。

德州南區聯邦檢察官辦公室指出，兩人夥同掮客以不存在的口罩，向外國政府以天價兜售，試圖詐取3億1700萬元。按照原本安排，Arael Doolittle與Paschal Ngozi Eleanya可以分得2億7500萬元。據稱該國已經支付部分費用，但在聯邦檢察官介入後已經中止匯款，不過到底是哪國政府受騙上當，檢方並未說明。

如果民眾碰到或聽聞與新冠疫情相關的詐騙、囤積或哄抬行為，可向全國災難詐騙中心（National Center for Disaster Fraud）檢舉，電話是(866) 720-5721，或利用中心網站舉報（https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form）

疫情 詐騙 德州

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