柯迪雷拉莊園 加州買家競標

「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

聖安東尼奧西北郊區的「柯迪雷拉莊園」(Cordillera Ranch)是專為吸引加州 人而設計的住宅區，只要有房子上市馬上就有許多買家出價競標。

阿拉塔夫婦大衛(Dave Arata)和凱莉(Carrie Arata)搬到柯迪雷拉莊園快一年了，他們矢言絕對不會再搬回舊金山灣區。凱莉表示，她小時候住的北加州小鎮，40年來完全變了樣，非法移民、無業遊民、毒品、犯罪、垃圾充斥，她希望住在鄉間過清靜清爽的日子。大衛指出，他們的許多律師朋友遷到柯迪雷拉莊園，他們應邀來看過以後深深愛上這個社區，最後買了一間搬到這裡定居，並且在附近租了店面繼續做生意。

這個8700英畝的社區是專為吸引加州人而開發，經紀人艾莫曼(Jamie Amerman)才剛把一棟位於三英畝土地上的豪宅放上網頁，馬上就有一對加州夫婦願意付240萬元購買。對加州居民而言，這裡的房價相對便宜得多，譬如在南加州橙縣要60萬的房子，在這裡只要33萬就可以買到。不過對加州人而言，德州 的氣候比加州惡劣得多，夏天炎熱而且潮濕，還有龍捲風與颶風的威脅。

經紀人貝利(Marie Bailey)指出，她從加州橙縣搬到德州，現在專注於協助加州人遷居到這裡。她表示疫情 發生以後更多的加州富人想搬到德州，因為加州的防疫規定太嚴格，讓企業難以順暢營運，因此生意人出逃意願大增，德州與川普的步調一致，一切以經濟發展為第一優先，對企業友善得多。

另一個重要的因素是疫情發生以後，居家工作已成為常態，許多類型的工作根本不需要在公司裡才能做，譬如許多加州矽谷的高科技工程師，他們現在可以住在世界的任何角落，只要有網路一切工作都能進行，連開會都不需要面對面，這些人現在可以搬到德州居住，仍然保住他們在矽谷高科技公司的高薪職位。