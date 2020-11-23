阿靈頓家庭生日聚會 一人傳染15人

在醫院中因感染新冠住院的57歲的恩瑞克塔（Enriqueta Aragonez）,她是阿列克沙的母親。（阿靈頓市政府推特）

德州 阿靈頓(Arlington)市政府用一個當地發生的聚會染疫的實例，不再是官樣的文字宣導，告戒民眾輕忽防疫的嚴重性。

近日在德州阿靈頓舉行的一個小型家庭生日聚會變成了新冠超級傳播事件。作為生日主角的阿列克沙（Alexa Aragonez）無意中感染新冠病毒後，將病毒傳染給所有12名聚會參加者，並導致其57歲的母親入院治療。

阿列克沙表示，在聚會結束不久後，多名家人都產生病狀。在接受新冠檢測 後發現，除了參加聚會的12人感染了新冠病毒外，還有3名沒有參加聚會的家人也感染了新冠病毒。目前阿列克沙的母親恩瑞克塔（Enriqueta Aragonez）正在醫院中與高燒和肺炎對抗。

阿列克沙說，自己的母親是家裡的頂梁柱，看到曾經如此健康、歡樂和堅強的母親在病床上，令所有的家人都非常傷心，許多人在看望完母親後都止不住痛哭流涕。阿列克沙的妹妹也表示，他們對聚會的決定感到追悔莫及。

為了讓其他人不再重複他們的失誤，阿列克沙和她的家人選擇和市政府合作，將整家人描述新冠病情的視頻傳到網上，以讓更多的人意識到新冠疫情 的危險性。