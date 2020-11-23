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漠視疫情 議員發感恩節梗遭抨擊

編譯組／綜合報導
德州參議員泰德克魯茲（Ted Cruz）在推特上發的搞笑圖片。(推特截圖）
德州參議員泰德克魯茲（Ted Cruz）在推特上發的搞笑圖片。(推特截圖）

德州選出的聯邦參議院泰德克魯茲（Ted Cruz）因於週末在推特上發了一張不合時宜的搞笑圖片而遭到批評。目前德州是全美新冠疫情最嚴重的州。成千上萬因新冠而失去工作的德州人正在食品銀行外大排長龍。

在推特上，克魯茲沒有針對德州的疫情發表言論。相反，他發了一個有關「向感恩節開戰」的搞笑圖片。這是德州右派將所謂的「文化戰爭」（Culture War）置於新冠疫情之上的最新證明。

在此之前，聯邦疾病防控中心（CDC）已經多次對今年感恩節期間的聚會和旅行表示反對，並建議美國居民減少室內慶祝活動。這一建議遭到了許多右翼和保守主義團體的反對，並認為這是左翼在又一次企圖「取消感恩節」（Cancel Thanksgiving）。

在克魯茲的推特下，許多網友抨擊他的行為。一些網友指責德州將國民兵部署到艾爾帕索（El Paso），去協助當地因新冠疫情而不堪重負的停屍房才不到兩天，克魯茲就在推特上耍機靈，實屬不當。德州民主黨國會議員布希（Cori Bush）也表示，科魯茲應當把更多注意力放在抗疫上，而不是感恩節慶祝上。

德州眾議員科瑞布希（Cori Bush）對克魯茲推特發出反對聲音。（推特截圖）
德州眾議員科瑞布希（Cori Bush）對克魯茲推特發出反對聲音。（推特截圖）

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