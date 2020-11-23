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敗選拒交政權 川普不是鼻祖

休士頓訊
艾德蒙戴維斯被列入不受歡迎的州長名單。(Truewest 網頁)
艾德蒙戴維斯被列入不受歡迎的州長名單。(Truewest 網頁)

民選高官在企圖連任時敗選，卻用選舉舞弊為理由拒絕交棒，新官上任那天他把自己反鎖在辦公室裡，並徵召民兵持械進入首府擁護。

這個事件聽起來像是川普的故事，事實上卻是19世紀下半一次德州州長的選舉。1850年代艾德蒙戴維斯(Edmund J. Davis)在政壇初露頭角時，他是輝格黨(Whig)的黨員。1860年代美國內戰期間，他率領北軍的部隊在南方諸州征討，南軍將領艾德蒙史密斯(Gen. Edmund Kirby Smith)在德州向北軍投降時，戴維斯親眼目睹了歷史性的一幕。

內戰結束後戴維斯成為共和黨員，1869年他成為德州州長，他被當時的媒體描述成scalawag，指的是內戰結束後的重建時期(Reconstruction Era)中，那些為了個人私利而加入共和黨的南方白人，他們歧視黑人，並且用各種方式阻撓少數族裔的投票途徑。1872年他尋求連任時，對手是民主黨的李察科克(Richard Coke)。

戴維斯在選舉中得到的票數只有科克的一半，但他宣布選舉因為舞弊無效。尤有甚者，共和黨法官居多的德州最高法院竟然同意他的說法，但民主黨隨即宣布德州最高法院是無效的機構，無權為選舉結果做判決。

1873年1月中旬的一天，科克到達首府奧斯汀市的州政府辦公室準備宣誓就任，但戴維斯把自己反鎖在州長辦公室裡，科克的支持者佔據了二樓，科克在那裡宣誓上任，戴維斯繼續負隅頑抗兩天，並且徵召民兵擁護，但民兵卻向科克表示效忠。接著戴維斯向也是共和黨的格蘭特總統(President Ulysses Grant)求救，要求總統派遣聯邦軍隊平亂。

格蘭特總統在回電中，勸告戴維斯尊重人民以選票表達的意願，戴維斯才終於放棄了，但是他離他州長辦公室時，又把門鎖上而且把鑰匙帶走，科克的支持者只好用斧頭把門砍破，科克才得以進入辦公。

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