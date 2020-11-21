休士頓機場採人臉識別 簡化通關

布希洲際機場採用人臉辨識的通關設備。（Bush Intercontinental網頁）

休士頓 的兩座國際機場 ，Bush Intercontinental（IAH） 與 William P. Hobby（HOU）都將配置有人臉識別的「簡化抵達」（Simplified Arrival）入境通關檢查設備。機場官員表示，新制將使通關更為便利，也減少按捺指紋帶來的風險。

海關與邊境保護局（CBP ）表示，入境人士的臉部照片將與聯邦資料庫對比，包括他們事前提供的護照或簽證照片，除非無法辨識是否為本人，才會由CBP人員手動查驗。

布希洲際機場（Bush Intercontinental）的C、D、E航廈已經可以使用新設備。2020年底經由布希機場入境者，90%都可使用臉部對比方式，節省按捺指紋、掃描護照的時間。2021年第二季前，100%旅客都可使用。屆時，布希機場的國際旅客將全面改採生物特徵比對。

針對隱私問題，CBP休士頓地區指揮官Jud Murdock表示，入境旅客在海關所拍攝的照片將存放在安全設備中，同時CBP取得的生物特徵也無法被外界破解。

感恩節長假期間，IAH與HOU兩處機場預估將有超過80萬名旅次，雖然因為疫情而減少，但已經由4月的谷底回升。11月的旅次將較4月增加40%。