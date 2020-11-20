【專題】阿靈頓市 Arlington 體育運動薈萃

「六旗」樂園靈感來自德州歷史上飄揚過的六面旗幟：西班牙、法國、墨西哥、德克薩斯共和國、美國和邦聯。(六旗園區網頁)

位於達拉斯與福和市之間的阿靈頓(Arlington) ，是「達福頓都會區」(Dallas-Fort Worth- Arlington )三大主要城市(principal cities)中的一個。它是德州 第七大城，在全國排名第49，德州大學系統UT(University of Texas)在這裡設有一間分校，通用汽車GM(General Motors)在此地有一個規模相當大的裝配廠，聘用了4500名員工，是阿靈頓的第三大雇主；另外，核子法規委員會第四區(Nuclear Regulatory Committee Region IV)的總部也設在這裡。

阿靈頓是北德州最大的體育城市，職棒大聯盟MLB的德州遊騎兵隊(Texas Rangers)以環球人壽球場(Globe Life Field)為基地，國家美式足球聯盟NFL身價最高的達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)以AT&T 球場(AT&T Stadium)為主場，女子職業籃球聯盟WNBA的達拉斯羽翼隊(Dallas Wings)則以大學公園中心(College Park Center)為根據地。

另外，國際保齡球園區(International Bowling Campus)也在阿靈頓，園區中包括美國 保齡球委員會(United States Bowling Congress) 、國際保齡球博物館(International Bowling Museum) 、國際保齡球名人堂(International Bowling Hall of Fame)。以超驚險雲霄飛車(roller coasters)聞名的「六旗主題遊樂園」(Six Flags)連鎖企業，第一座遊樂園是1961年在阿靈頓建成，然後發展到美國其他州，在阿靈頓的這座名叫「Six Flags over Texas」，六旗企業在這裡還有一座稱為「颶風港」(Hurricane Harbor)的水上樂園。

歐洲白人移民在1840年就已到達這個地區，後來新移民與印第安原住民屢屢因為土地發生爭鬥，愛德華泰倫特將軍(General Edward Tarrant)在1841年5月24日領兵用武力把原住民趕離他們的家園，把這塊地方強佔下來，泰倫特縣(Tarrant County)就是用他來命名的。這裡肥沃的土壤吸引了許多白人移居至此，他們多半以務農為業，隨後與農業相關的輕工業也相繼興起，到19世紀末期的時候，這裡已經相當繁榮。

德克薩斯與太平洋鐵路(Texas and Pacific Railway)鋪設到這裡的時候，給這個地方取名叫「阿靈頓」，那時已是1876年，美國的南北內戰已經結束了十多年，但人們懷念已故南軍統帥勞勃李將軍(General Robert E. Lee) ，便用李將軍在維吉尼亞州阿靈頓縣(Arlington County)的故居所在為名，由此可以看出當時許多德州人仍對奴役制度深深認同。1884年阿靈頓正式成立為市時，它已經是北德州軋棉花(cotton-ginning)和農產品集散的樞紐，接下來的發展更為迅速，到了1910年，阿靈頓已有自來水、電力、天然氣和電話服務，也有一個公立學校系統(public school system)提供居民子女的教育，在那個年代是非常進步的社區。

阿靈頓市的面積有99.5平方哩，依據2019年聯邦人口普查局的估計，人口約為39萬9000人，其中59%是白人或淺膚色的西語裔，19%是非洲裔，7%是亞裔。德州大學阿靈頓分校UTA是北德州最大的高等學府，校園內的許多棟建築物是達福地區年歲最久遠的，學生人數超過4萬人，這所大學是本地經濟主軸之一，一共雇用5300名教職員工，是阿靈頓第二大的雇主，僅次於阿靈頓獨立學區(Arlington ISD)的8200人。另外，泰倫特縣社區學院(Tarrant County Community College)的東南校區也在阿靈頓市。

愛好運動比賽的人士到達福地區參觀訪問，必然會藉機到阿靈頓來觀賞大規模的職業運動賽事。全國女子籃球聯盟WNBA的達拉斯羽翼隊(Dallas Wings)，主場是在大學公園中心(College Park Center，地址：600 South Center Street)比賽，這座室內體育場是在德州大學阿靈頓分校的校園內，來看比賽還可以順道參觀校園。

MLB的德州遊騎兵隊(Texas Rangers)屬於美國職業棒球最高水平的層級，過去15年的基地是環球人壽公園球場(Globe Life Park) ，2020年夏季搬進街對面的環球人壽球場(Globe Life Field，地址：734 Stadium Drive) ，這座嶄新的球場有可關閉的屋頂，天氣炎熱的時候關起頂棚打開冷氣，讓球迷可以不再受德州暑熱的煎熬，也不怕下雨會影響比賽。

不過要享受運動賽事最高昂的氣氛，很少有比到AT&T球場(AT&T Stadium，地址：1 AT&T Way)觀看NFL達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)更刺激的體驗。美國最熱衷於美式足球的州就是德州，而牛仔隊是全國身價最高的美式足球隊，而且不僅是球隊出名，連啦啦隊也舉世聞名，20世紀末期日本經濟鼎盛的時候，有日本富豪願意出巨資收購牛仔隊，但是被NFL聯盟拒絕，球迷和球隊東主把牛仔隊視為國寶，不准賣給外國人。AT&T球場耗資11億元興建，於2009年完工啟用，它也有可開放式屋頂，原本是NFL最豪華、最昂貴的球場，一直到今年才被洛杉磯公羊隊(Rams)的SoFi球場比下去了。

美國保齡球委員會(United States Bowling Congress，簡稱USBC，地址：621 Six Flags Drive)是美國「十瓶保齡球」(Ten-Pin Bowling)運動的主管單位，旗下有大約3000個分會，會員總數超過200萬人。同在一個園區的國際保齡球博物館(International Bowling Museum)有許多展覽項目，詳細記錄保齡球發展的歷史以及現況，館內還有國際保齡球名人堂(International Bowling Hall of Fame) ，這座博物館是2010年從密蘇里州聖路易斯遷過來的。由於保齡球是民眾有機會親身參加比賽的活動，因此其實是美國最普遍的參與運動項目(participatory sport)，這是大多數人所不知的。

「飄揚德克薩斯上空的六旗」(Six Flags over Texas)是雲霄飛車主題遊樂園，這是該系列的首創園區，如今六旗集團在全國有18個遊樂園。它的創建過程相當有趣，1955年7月17日迪士尼樂園(Disneyland)在南加州盛大開幕後，德州房地產大亨小安格斯溫(Angus G. Wynne, Jr.)慕名前往參觀，印象非常深刻，他於是有了一個點子，他要在自己家鄉的德州也創出一個大規模遊樂園，讓德州人可以就近享用。

規劃工作在1959年開始，專案由小安格斯溫和大西南公司(Great Southwest Corporation)主持，並且得到紐約市一批投資人出資進行。建築工程於1960年8月開始，到1961年7月下旬就已完工，前後還不滿一年，而且耗資不到1000萬元，效率和成本效益令人震驚，而且成品安全無虞。

小安格斯溫也是達拉斯橡樹懸崖購物中心(Oak Cliff Shopping Center)的創始人，他是北德州開發史上的名人。他當初把遊樂園稱為「六旗」，靈感來自德克薩斯歷史上飄揚過的六面國旗：西班牙、法國、墨西哥、德克薩斯共和國、美國和邦聯，據說原來的全名是「六旗之下的德克薩斯」(Texas under Six Flags) ，他的妻子喬安(Joann)告訴他德克薩斯不可屈居人下，他於是改稱之為飄揚德克薩斯上空的六旗。