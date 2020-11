【專題】阿靈頓市 Arlington 體育運動薈萃

「六旗」樂園靈感來自德州歷史上飄揚過的六面旗幟:西班牙、法國、墨西哥、德克薩斯共和國、美國和邦聯。(六旗園區網頁)

位於達拉斯與福和市之間的阿靈頓(Arlington) ,是「達福頓都會區」(Dallas-Fort Worth- Arlington )三大主要城市(principal cities)中的一個。它是德州 第七大城,在全國排名第49,德州大學系統UT(University of Texas)在這裡設有一間分校,通用汽車GM(General Motors)在此地有一個規模相當大的裝配廠,聘用了4500名員工,是阿靈頓的第三大雇主;另外,核子法規委員會第四區(Nuclear Regulatory Committee Region IV)的總部也設在這裡。

阿靈頓是北德州最大的體育城市,職棒大聯盟MLB的德州遊騎兵隊(Texas Rangers)以環球人壽球場(Globe Life Field)為基地,國家美式足球聯盟NFL身價最高的達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)以AT&T 球場(AT&T Stadium)為主場,女子職業籃球聯盟WNBA的達拉斯羽翼隊(Dallas Wings)則以大學公園中心(College Park Center)為根據地。

另外,國際保齡球園區(International Bowling Campus)也在阿靈頓,園區中包括美國 保齡球委員會(United States Bowling Congress) 、國際保齡球博物館(International Bowling Museum) 、國際保齡球名人堂(International Bowling Hall of Fame)。以超驚險雲霄飛車(roller coasters)聞名的「六旗主題遊樂園」(Six Flags)連鎖企業,第一座遊樂園是1961年在阿靈頓建成,然後發展到美國其他州,在阿靈頓的這座名叫「Six Flags over Texas」,六旗企業在這裡還有一座稱為「颶風港」(Hurricane Harbor)的水上樂園。

歐洲白人移民在1840年就已到達這個地區,後來新移民與印第安原住民屢屢因為土地發生爭鬥,愛德華泰倫特將軍(General Edward Tarrant)在1841年5月24日領兵用武力把原住民趕離他們的家園,把這塊地方強佔下來,泰倫特縣(Tarrant County)就是用他來命名的。這裡肥沃的土壤吸引了許多白人移居至此,他們多半以務農為業,隨後與農業相關的輕工業也相繼興起,到19世紀末期的時候,這裡已經相當繁榮。

德克薩斯與太平洋鐵路(Texas and Pacific Railway)鋪設到這裡的時候,給這個地方取名叫「阿靈頓」,那時已是1876年,美國的南北內戰已經結束了十多年,但人們懷念已故南軍統帥勞勃李將軍(General Robert E. Lee) ,便用李將軍在維吉尼亞州阿靈頓縣(Arlington County)的故居所在為名,由此可以看出當時許多德州人仍對奴役制度深深認同。1884年阿靈頓正式成立為市時,它已經是北德州軋棉花(cotton-ginning)和農產品集散的樞紐,接下來的發展更為迅速,到了1910年,阿靈頓已有自來水、電力、天然氣和電話服務,也有一個公立學校系統(public school system)提供居民子女的教育,在那個年代是非常進步的社區。

阿靈頓市的面積有99.5平方哩,依據2019年聯邦人口普查局的估計,人口約為39萬9000人,其中59%是白人或淺膚色的西語裔,19%是非洲裔,7%是亞裔。德州大學阿靈頓分校UTA是北德州最大的高等學府,校園內的許多棟建築物是達福地區年歲最久遠的,學生人數超過4萬人,這所大學是本地經濟主軸之一,一共雇用5300名教職員工,是阿靈頓第二大的雇主,僅次於阿靈頓獨立學區(Arlington ISD)的8200人。另外,泰倫特縣社區學院(Tarrant County Community College)的東南校區也在阿靈頓市。

愛好運動比賽的人士到達福地區參觀訪問,必然會藉機到阿靈頓來觀賞大規模的職業運動賽事。全國女子籃球聯盟WNBA的達拉斯羽翼隊(Dallas Wings),主場是在大學公園中心(College Park Center,地址:600 South Center Street)比賽,這座室內體育場是在德州大學阿靈頓分校的校園內,來看比賽還可以順道參觀校園。

MLB的德州遊騎兵隊(Texas Rangers)屬於美國職業棒球最高水平的層級,過去15年的基地是環球人壽公園球場(Globe Life Park) ,2020年夏季搬進街對面的環球人壽球場(Globe Life Field,地址:734 Stadium Drive) ,這座嶄新的球場有可關閉的屋頂,天氣炎熱的時候關起頂棚打開冷氣,讓球迷可以不再受德州暑熱的煎熬,也不怕下雨會影響比賽。

不過要享受運動賽事最高昂的氣氛,很少有比到AT&T球場(AT&T Stadium,地址:1 AT&T Way)觀看NFL達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)更刺激的體驗。美國最熱衷於美式足球的州就是德州,而牛仔隊是全國身價最高的美式足球隊,而且不僅是球隊出名,連啦啦隊也舉世聞名,20世紀末期日本經濟鼎盛的時候,有日本富豪願意出巨資收購牛仔隊,但是被NFL聯盟拒絕,球迷和球隊東主把牛仔隊視為國寶,不准賣給外國人。AT&T球場耗資11億元興建,於2009年完工啟用,它也有可開放式屋頂,原本是NFL最豪華、最昂貴的球場,一直到今年才被洛杉磯公羊隊(Rams)的SoFi球場比下去了。

美國保齡球委員會(United States Bowling Congress,簡稱USBC,地址:621 Six Flags Drive)是美國「十瓶保齡球」(Ten-Pin Bowling)運動的主管單位,旗下有大約3000個分會,會員總數超過200萬人。同在一個園區的國際保齡球博物館(International Bowling Museum)有許多展覽項目,詳細記錄保齡球發展的歷史以及現況,館內還有國際保齡球名人堂(International Bowling Hall of Fame) ,這座博物館是2010年從密蘇里州聖路易斯遷過來的。由於保齡球是民眾有機會親身參加比賽的活動,因此其實是美國最普遍的參與運動項目(participatory sport),這是大多數人所不知的。

「飄揚德克薩斯上空的六旗」(Six Flags over Texas)是雲霄飛車主題遊樂園,這是該系列的首創園區,如今六旗集團在全國有18個遊樂園。它的創建過程相當有趣,1955年7月17日迪士尼樂園(Disneyland)在南加州盛大開幕後,德州房地產大亨小安格斯溫(Angus G. Wynne, Jr.)慕名前往參觀,印象非常深刻,他於是有了一個點子,他要在自己家鄉的德州也創出一個大規模遊樂園,讓德州人可以就近享用。

規劃工作在1959年開始,專案由小安格斯溫和大西南公司(Great Southwest Corporation)主持,並且得到紐約市一批投資人出資進行。建築工程於1960年8月開始,到1961年7月下旬就已完工,前後還不滿一年,而且耗資不到1000萬元,效率和成本效益令人震驚,而且成品安全無虞。

小安格斯溫也是達拉斯橡樹懸崖購物中心(Oak Cliff Shopping Center)的創始人,他是北德州開發史上的名人。他當初把遊樂園稱為「六旗」,靈感來自德克薩斯歷史上飄揚過的六面國旗:西班牙、法國、墨西哥、德克薩斯共和國、美國和邦聯,據說原來的全名是「六旗之下的德克薩斯」(Texas under Six Flags) ,他的妻子喬安(Joann)告訴他德克薩斯不可屈居人下,他於是改稱之為飄揚德克薩斯上空的六旗。