詐騙聯邦救濟金1600萬買豪車

中小企業署推出PPP貸款專案，卻遭不肖份子詐欺。(SBA網頁)

世界各地眾多企業受新冠疫情 重挫，甚至永久關門。休士頓 聯邦檢察官辦公室17日公佈，詐騙集團 卻騙取聯邦救濟計畫高達1600萬元，用於購買保時捷( Porsche) 和蘭博基尼 (Lamborghini )等奢侈品。

被告分別是來自休士頓地區的Amir Aqeel、Pardeep Basra、Rifat Bajwa、Mayer Misak、Mauricio Navia和Richard Reuth，以及來自伊利諾伊州的Siddiq Azeemuddin。他們被指控串謀實施電匯欺詐和電匯欺詐，偽造項目向銀行提交申請。Aqeel還被控三項洗錢罪。

助理檢察長Brian Rabbitt表示，被告利用針對新冠疫情的聯邦救援計劃，至少提出了80項欺詐性的薪資保障方案(PPP)申請，並偽造了僱員人數及其工資支出，從中獲得1600萬元用於購買奢侈品，同時他們還製造虛假的稅收文件以掩蓋其踪跡。起訴書還指控其他人也參與其中，例如第三方公司幫助轉移資金而獲得回扣。檢方表示，該組織還被指控開支票給不存在的僱員，並將這筆錢寄給自己或家人。

Rabbitt還表示，該部門會繼續和執法機構合作，積極追捕那些趁著國家緊急狀態，透過非法手段謀求個人利益的行為。