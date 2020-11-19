德州高鐵明年動工打問號

德州高鐵將時速200哩往返休士頓和達拉斯。（德中高鐵公司網頁）

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）向日本 首相菅義偉(Yoshihide Suga)送上友好的照會，表示支持日本參與由德州「德中高鐵公司」(Texas Central Railroad)負責的高鐵項目。艾伯特在信中聲稱，該公司已獲得開始施工所需的一切許可，據信該施工將於2021年開始。而該當地主流媒體揭露，事實並非如此。

發言人John Wittman表示，州長辦公室得知所提供的信息不完整，因此州長辦公室將從所有受影響的方面收集到更多信息後，將重新評估此事。

「Texas Central Railroad」希望利用日本銀行提供的3億美元貸款和日本技術，在該州兩個最大城市之間修建90分鐘的高鐵路線。休士頓 和達拉斯的人們普遍支持這個想法，但德州農村的人們對此不太熱心。

據休士頓紀事報（Houston Chronicle）報導，該公司最近獲得了美國聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration）的批准。但另一媒體德州論壇報（Texas Tribune）發現，該公司尚未向聯邦地面運輸委員會（Federal Surface Transportation Board）、德州土地總署和德州環境質量委員會申請許可證。德州交通運輸部還必須批准每個鐵路道口，因此2021年是否能開工還是未知數。