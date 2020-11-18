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個資遭盜用 駕照更換門檻多

編譯組／綜合報導

保險軟體商 Vertafore上週表示，2020年3月至8月間遭到駭客入侵，該公司持有的資料因此外洩，其中包括2800萬筆的德州民眾駕照與個資。雖然Vertafore宣稱這些資料並未遭到濫用，但資安專家認為，外洩的個資很可能往後幾年才會陸續被用。如需確認資料是否外洩，可撥打Vertafore專線888-479-3560。

但是如果駕照遭到盜用，要向德州公共安全廳（DPS）請領新的駕照並不容易。除了必須提供警方報案紀錄，還需證明自己的身分，以及足以證明身分遭到冒用的文件，如支票或信用卡帳單。同時，詐騙受害者也需要提出偽造證言，並經過公證。

Fox-26報導，在Vertafore事件之前，德州男子菲力普斯（Ryan Phillips）就已經碰過身分遭到冒用的情況。嫌犯持著偽造駕照，上面雖然是菲力普斯的駕照號碼，但是照片卻不是他的。菲力普斯說，最後他在4月份收到1.1萬元的手機帳單，但他在向DPS要求更換駕照號碼時卻碰到問題，因此他主張DPS不應販賣駕照號碼或個資，作為企業資料查核或掘礦之用。

菲力普斯表示，他無法取得手機公司的證明，也拿不到警方紀錄，因此DPS不讓他更換駕照號碼。防止身分冒用的Identity Theft Resource Center表示，這得視情況而定，如果是類似Vertafore這類大量個資外洩的狀況，要更換動輒百萬計的駕照確有困難。菲力普斯說，德州州法允許DPS販賣駕照個資，但是民眾卻不能拒絕DPS提供個資。

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