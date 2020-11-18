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德州各地醫護短缺 「行醫護士」角色吃重

阿瑪瑞洛訊
阿瑪瑞洛市衛生部門警告新冠疫情上升。（Amarillo市府網頁）
阿瑪瑞洛市衛生部門警告新冠疫情上升。（Amarillo市府網頁）

繼艾爾帕索之後，阿瑪瑞洛市（Amarillo）也出現醫院停屍間滿載的狀況，市政府雇用冷凍貨櫃儲存新冠死者的屍體，德州各地醫院的醫護人員都累得筋疲力竭。德州「行醫護士」(nurse practitioner)可能扮演重要角色。

阿瑪瑞洛位於德州西北端鍋柄地區，與美墨邊界的艾爾帕索相隔數百哩，顯示疫情嚴峻的情況已遍布全州。阿瑪瑞洛市長尼爾森(Ginger Nelson)本周確認市政府已經啟用第二具停屍冷凍貨櫃，她呼籲市民不要聚集，連感恩節也不要邀請親友到家裡來慶祝，因為醫院已經無法應付更多的病人。

西北德州醫院(Northwest Texas Hospital)首席醫療長懷斯醫師(Dr. Brian Weiss)表示，醫院湧進病人的情況很恐怖，但一百多名醫護人員卻因為可能感染而居家隔離，讓醫院的人手更形短缺。許多醫療人員已連續幾個月加班，那些被允許居家隔離的正好可以休息一段時間，讓身體與心情得到舒緩，讓繼續當班的人十分羨慕。

醫療專家的意見現在似乎不具任何影響力，那些不顧別人死活的還是不肯戴口罩，還是繼續聚眾歡樂，目前州府對違犯防疫法規並沒有罰則。疫情中醫療人員短缺的現象，曝露出德州健保體制中另一個問題：德州允許「行醫護士」給病人看診開藥，這些護士有多年照顧病人的經驗，也受過比較高的教育，只要有正科醫師作為指導人就可以自開診所，正科醫師只要人在德州境內即可。

去年7歲小女孩華坦巴格(Betty Wattenbarger)得了流感，她的父母帶她去看行醫護士，結果最後小女孩卻因流感併發症去世，令她的父母傷痛欲絕，後悔沒有帶她去看正科醫師。不過行醫護士弗格森(Ashley Ferguson)指出，許多偏遠的地區根本沒有正科醫師，因此行醫護士給鄉間居民提供重要的服務，也給沒有醫療保險的低收入人士比較廉價的選擇。

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