新亞室內樂協會網路直播 為疫情祈福

新亞室內樂協會11/21直播演出《讚頌》( Songs of Gratitude) 台美連線鼓舞人心。（台灣書院劉忠耿提供）

為提振第一線醫護人員的士氣，並撫慰久窒的人心，台灣 書院再度嘗試線上直播演出，與休士頓三大藝文機構合作，於美國 中部時間11月20日(週五)晚上7時，演出鋼琴室內樂《讚頌》(Songs of Gratitude)，為全美祈願祝福，期待早日克服疫情 ，重現光明。

本次直播由文化部駐休士頓台灣書院促成，並與休士頓亞洲協會德州中心(Asia Society Texas Center)、米勒戶外劇場(Miller Outdoor Theatre)，以及波士頓中華表演藝術基金會三大藝文機構共同策劃呈獻。演出單位新亞室內樂協會(New Asia Chamber Music Society； NACMS) 將演奏全長50分鐘、對上蒼感恩及讚頌的作品，包括捷克移民作曲家德佛札克的弦樂四重奏《美國》、捷克移民作曲家Josef Suk《挽歌》、美國作曲家John Corigliano創作的弦樂四重奏《Snapshot》、Amy Beach比奇夫人在浪漫時期所創作的鋼琴五重奏《Piano Quintet 4th mvt.》等四首｡緊接最後一首將由台灣作曲家蕭泰然大師所創作的《原住民組曲》帶進高潮，把享譽台灣以及國際的台灣作曲家及台灣的民族舞曲音樂帶給觀眾，給美國的觀眾耳目一新的感受。

新亞室內協會總監林維洋表示，這場音樂會主體由台裔音樂家擔綱演出。除總監本人之外，如大提琴家陳南呈、小提琴家吳天心、小提琴家Emilie-Anne Gendron以及鋼琴家董菲菲一同登台攜手演出這場感恩節音樂會，以表達對受疫情影響者的關切，並企盼疫情早日結束｡

新亞室內樂協會（NACMS）創立於2010年，成員主要來自台裔美籍的音樂好手。曾被具公信力之《紐約音樂會評論網》讚譽為「由一群極具專業、擁有極佳天賦的青年音樂家所組成」。基於對於古典室內樂表演的熱忱，協會的成員們除曾獲得各項國際知名音樂競賽獎項外，也同樣是全美數間最負盛名音樂藝術學院傑出校友，包括茱莉亞音樂學院及柯蒂斯音樂學院，更是多場世界指標性表演舞台上的常客。

《頌讚》(Songs of Gratitude)網路直播，歡迎全球喜愛音樂的朋友們共同上線觀賞這場別開生面的演出，詳情可於「新亞室內樂協會」臉書查詢(https://www.facebook.com/NewAsiaCMS)。