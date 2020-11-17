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德州新冠死亡人數破兩萬 僅次紐約

編譯組／綜合報導
在於秋天放鬆防疫政策後，德州的新冠疫情有愈演愈烈之勢。(CNN)
在於秋天放鬆防疫政策後，德州的新冠疫情有愈演愈烈之勢。(CNN)

11月16日，隨著新冠疫情在全美出現惡化，德州的新冠死亡人數正式突破兩萬人，這使德州的新冠死亡率達到10萬分之69.7，並使德州成為僅次於紐約的全美疫情第二嚴重的州。

截至發稿時，德州州府尚未宣布如何在未來減少人群聚集和病毒傳播的限制性政策，取而代之的是德州州長艾伯特(Greg Abbott)近日多次表示新的新冠療法和疫苗即將上市。

上週，德州的一所上訴法院支持德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）取消艾爾帕索（El Paso）強制防疫令，而此時當地的醫院和殯儀館都早已不堪重負。

上週，德州成為美國第一個感染人數超過一百萬的州，並在新冠檢測陽性人數上超過了美國人口密度最大的加州。考慮到還有大量人口沒有接受新冠檢測，德州真實的新冠疫情數據可能比目前公佈的還要高。

今年夏天，感染新冠病毒的病人使休士頓和格蘭德河谷(Rio Grande Valley)的醫院人滿為患。但新冠確診數據一度出現下降，艾伯特州長也因此開始放鬆防疫管制，並允許餐館和健身館允許更多人進入室內。他也允許各縣自行決定其是否允許酒吧得以50%的容量開放。

在此之後，新冠病毒開始在德州廣泛傳播，僅在過去兩周裡，德州平均每日新增的新冠病例數，就上升了53.6%，達到3430.4例。在新增病例率上，德州為十萬分之428.3，居全美第31名。

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