沒聚會 新冠仍奪她家族六命

住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

新冠肺炎疫情 ，再次粉碎一個家庭。

ABC7電視台報導，住在新冠肺炎疫情嚴峻的德州邊界城鎮艾爾帕索（El Paso）的納吉拉（Bonnie Soria Najera），自5月以來，包括其父母在內的六名親人因新冠肺炎去世。她發出警告，敦促大家避免聚會。

就在納吉拉在接受「美國 早安」採訪的前一天，她失去叔叔，家族第六人死於新冠肺炎。納吉拉說，自5月15日開始，首先是她的母親確診住院，「之後，我再也沒有見到她。」她說，「母親惡化得很快，入院三天後裝上呼吸機。」

爲幫助她母親，醫院嘗試進行血漿治療，但在那吉拉簽署文件允許後，接到令人心碎的電話「你母親沒心跳，我們什麼也做不了。」「她在一個周五入院，在另一個周五去世」納吉拉說。

母親送醫後，納吉拉的父親也感覺不對勁，隨後也確診，父母親被送往不同醫院。就在母親去世不到一小時，父親裝上呼吸機。父親告訴他「我無法呼吸」。「我什麼都無法做」納吉拉說，「這是唯一的下一步」。

三星期後，她父親病情起伏不定，當服用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）後，父親病情似乎得到好轉。

然而，當她和女兒準備在6月前往殯儀館，準備母親葬禮時，納吉拉再次接到電話「你父親心跳停止，我們嘗試心肺復甦術，你想要我們怎麼做？」最後，納吉拉決定讓父親安詳離去，將父母親葬在一起。

之後，納吉拉開始感覺不適，檢測後呈陽性。「那真是太痛苦了，我甚至無法形容如何痛苦。我以前從未經歷過這樣的事，不僅是身體，心裡也是」幸運的是，納吉拉最後康復，但不久後，她的表弟和姨媽（父親的姐妹）也都死於新冠肺炎。

上周，另一位住院的姑姑死於該病毒，「之後是我叔叔」。納吉拉說，我的家人們都非常小心，他們只去了必須要去的地方，零售店、看醫師等。她認為「我們需要停擺，所謂真正的停擺是，所有人停下來，關閉一切，設法解決這一問題」。

根據該縣法官Ricardo Samaniego發出的行政命令，宣布艾爾帕索暫時關閉非必要商業服務至少三周。

納吉拉敦促人們避免舉行大型聚會，「在臉書、推特上還看到許多人張貼生日聚會的圖片，讓我非常痛心，我希望讓你們知道我經歷了什麼。」「我的家人從未參加過任何聚會，最後仍然生病。」