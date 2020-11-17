全美最大室內水上樂園開幕

德州大型室內水上樂園在疫情中開幕。(Kalahari Resort and Convention Center網頁)

全美國規模最大的室內水上樂園上周末在圓石市(Round Rock)開幕，以目前疫情 發展的狀況來看，似乎是要依賴疫苗 來達到群體免疫(herd immunity)的結果。

德州衛生局新近發布的確診數字指出，平均每天有7200多人染疫，住院人數與死亡人數也在攀升之中，因此衛生官員大聲疾呼民眾戴口罩並避免社交活動，不過州政府領導人和許多州民充耳不聞。上周末位於奧斯汀郊區的圓石市，「卡拉哈瑞度假與會議中心」(Kalahari Resort and Convention Center)舉行開幕典禮，園區中包括一個面積22萬3000平方呎的全美國規模最大室內水上樂園。

按照州政府的規定，酒店和水上樂園是以50%的容量開放，會議中心裡則沒有任何動靜。十歲以上的遊客必須戴口罩，但進餐、喝飲料和在水中玩樂的時候不必戴口罩。艾伯特州長呼應川普 的政策，一切以經濟發展為優先。川普在選舉結束後絕口不提疫情，白登在1月20日之前沒有實權，因此政府似乎是放任疫情自然發展。

有些研究指出，因為許多人染疫後症狀輕微甚至完全沒有症狀，他們不會去做檢測，因此實際的染疫數字可能是確診人數的十倍以上，如果確實如此，全國已經有免疫力的人可能在15-25%之間，等疫苗開始大規模施打，有免疫力的人超過70%時，基本上就達到了群體免疫的水平，疫情就會開始平息。輝瑞(Pfizer) 、生醫科技(BioNTech)和莫德納(Moderna)疫苗的大好消息都是選後公布，令川普和他的支持者扼腕嘆息。

雖然政府官員沒有明說這是目前的方針，但政府也沒有別的有效應對方式，所以害怕染疫的人在社會達到群體免疫程度之前只能自求多福，避免和群眾有接觸，包括感恩節只跟家人共度。