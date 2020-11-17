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女教師槍殺兒子 射光整個彈匣

德州訊
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

德州中部的一名女教師在開車送兒子開學第一天的路上，對其17歲的兒子開了十槍致死，她以謀殺罪被判入獄。警方不解女教師對兒子射殺一整個彈匣的動機。

據休士頓click2houston，39歲的莎拉杭特(Sarah Elizabeth Hunt)11日被關押在麥克蘭那(McLennan)縣的瓦哥(Waco)監獄，保釋金50萬元。她被控謀殺了她17歲的兒子蓋瑞特杭特(Garrett Hunt)。監獄記錄並未列出的莎拉杭特律師。

麥克蘭那縣警長Parnell McNamara說，值班警察9日據報於上午8時左右前往小鎮Riesel東邊3.5英里的地方，在Farm路1860號的地方發現一輛小型MiniVan車。警方到達時車子的引擎還在運轉，死者蓋瑞特杭特的屍體位於車子前排乘客座位上，身上有多處槍傷。

Parnell McNamara說，他們還在地上和車輛外部地面上發現了點40口徑的手槍、彈匣和子彈。她向兒子發射了十發子彈兒子，手槍退膛，死者毫無生存機會。

警方表示，女教師和兒子都是第一天在當地學區任教和上學，當天早上女教師前往兒子父親的住處接走兒子，但在前往學校的路上發生槍擊案，案發後女教師一再泣訴「不知為何這麼做」、「我完全無意」。但警方不解，女教師若是無意，何以擊發彈匣內所有子彈。全案在調查中。

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