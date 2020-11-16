德州人隔離疲乏 眾多拒戴口罩

德州 的新冠肺炎確診數已達百萬，從達拉斯到德州西部城市，從鄉鎮到大都會，疫情 不斷攀升，然在許多公共場所，依舊人潮洶湧，許多人甚至沒戴口罩。愈來愈多居民，對所謂的隔離已現疲乏，也厭倦這種封鎖生活。

疫情嚴峻，包括德州邊界城鎮艾爾帕索（El Paso）衛生官員，延長居家避疫政策，但該市疫情卻大爆發，行動太平間增加至十個，並在會議中心改建一家臨時醫院。阿馬里洛（Amarillo）與魯伯克鎮（Lubbock）也爆發新一波疫情。大城市疫情也嚴峻，包括700多萬人的休士頓 地區。

貝勒醫學院國立熱帶醫學學院（National School of Tropical Medicine）院長Peter Hotez說，「加護病房病例激增，醫院工作人員精疲力竭，這令人恐懼，且死亡率也將上升。」

目前全美46個州的病例都在上升。公共衛生官員13日宣布，全美日增17萬7000病例，連續第三天創歷史新高。本周住院人數也達創紀錄的6萬7096人，是五周前的兩倍。

新墨西哥州州長格里森（Michelle Lujan Grisham）恢復該州最嚴格的疫情措施，俄勒岡州長布朗（Kate Brown）宣布全州「凍結」，限制感恩節聚會等。

全美死亡人數，平均每天增加上千例。疫情開始以來，已有24萬4000人死於該疾病，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）預估至下個月，還將增加4萬人死亡，至年底約有40萬人死於新冠肺炎。

然而，成為全美首個超過百萬病例的德州，許多德州人仍拒絕戴口罩，也不避諱壅擠的場所。

休士頓室內購物中心和餐館13日擠滿人潮，有些人並未戴口罩。66歲的Sharon Varnado穿過購物中心，「看到不少沒戴口罩的人。」

Jonae Mims說，「我拒絕在25歲生日的時候，只能待在家裡。」他與朋友從北卡羅萊納州來旅行，並慶祝，「你只能活一次。」

與加州州長紐森不同，德州州長艾伯特（Greg Abbott）並未在假期前發布與疫情相關的旅遊建議，也沒有警告居民返回德州前進行隔離。

德州大學護理與健康創新學院臨床副教授Erin Carlson說，德州北部小型聚會，增加疫情傳播。

36歲的Bianca Lilley本周帶母親和三歲女兒，在La Plaza購物中心吃飯，他們還計畫感恩節舉行家庭聚會，但前提是每位家庭成員檢測病毒為陰性。

公共衛生官員說，每名家庭成員進行檢測，不一定能保護所有人，因可能會出現偽陰性的情況，或被感染但無症狀。休士頓德州大學健康科學中心傳染病學家Catherine Troisi說，若家人在感恩節聚會，但並未事先隔離兩星期，疫情將惡化。

68歲的Troisi是乳癌倖存者，自疫情開始以來，就沒有見過位於華盛頓特區的孫子。「我厭煩死了，我想念我的孫子們」她說，「我要強調的不是個人，而是整個社區。」