農工大學成立「佛洛伊德」實習計畫

佛洛伊德(見圖，NBC）的姐妹Bridgett，日前協助在康維斯德州農工大學成立「成為他的傳奇」（Be His Legacy）的實習計畫。

遭白人警察 以膝蓋壓頸致死的明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德（George Floyd）去世近半年，其家人仍繼續尋找永存對其懷念的方式。

佛洛伊德的姐妹Bridgett，日前協助在康維斯德州農工大學（Texas A&M Commerce）成立「成為他的傳奇」（Be His Legacy）的實習計畫 。

這項計畫，是由Bridgett所領導的喬治佛洛伊格紀念基金會（George Floyd Meiorial Foundation）與大學之間建立的夥伴關係而促成。這位明尼亞波里斯（Minneapolis）居民，與休士頓以非裔 為主的第三區（Houston's Third Ward），有著深厚聯繫，現在終於有了以他榮譽命名的實習計畫。

「成為他的傳奇」實習計畫，旨在消除警察暴行，促進社會正義，保護有色人種的公民權利，康維斯德州農工大學的非裔男性都可申請，佛洛依德曾在該校打過大學籃球賽。

該校跨文化參與和領導力辦公室副主任Jayson Douglas在一分聲明中表示，「這項計畫用意在公民參與、教育和正義等各方面都感興趣的非裔，提供獨一無二的體驗，從選民參與到教育、公關、市場行銷、遊說和籌款等。」

Bridgett也強調，基金會很高興有興趣的學生，可在紀念已故兄弟的同時，推動繼續往前的動力。