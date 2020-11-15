我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

疫情升溫 奧斯汀防疫不鬆綁

奧斯汀訊
查維斯縣公共衛生官員宣布，民眾在公共場所仍然必須戴口罩。(Travis County網頁)
查維斯縣公共衛生官員宣布，民眾在公共場所仍然必須戴口罩。(Travis County網頁)

查維斯縣(Travis County)公共衛生官員宣布，緊急防疫法規延續實施至年底，包括奧斯汀在內的轄區，民眾在公共場所仍然必須戴口罩，並保持安全距離。

德州大學奧斯汀分校的尼右吉醫師(Dr Dev Niyogi)指出，疫情在冬末開始時，許多傳染病學家希望COVID-19病毒會像流感病毒一樣，在天氣變熱以後消失，但這個現象並沒有發生，如今天氣轉涼，病毒更如虎添翼，讓德州的染疫人數超過了100萬，這些實情都讓德州的領導人非常難堪。

從上周起，麻省、羅德島、內華達等州的州長，陸續呼籲居民再度居家避疫，不過德州艾伯特州長不會發布這樣的命令。艾伯特州長把經濟重啟視為第一要務，地方政府提出的更嚴格避疫措施，大多被州政府打壓，但法院鑑於疫情嚴峻，現在傾向於支持地方政府的措施。

奧斯汀公共衛生局的艾斯考特醫師(Dr. Mark Escott)指出，過去一周每日確診人數暴漲了60%，疫情明顯反撲，因此緊急防疫法規延續實施至12月31日，在公共場所民眾需要戴口罩，即使在餐廳裡，點菜與等候的時間都必須戴口罩，只有在進食的時候才可以取下口罩。

離感恩節只有兩星期了，傳統上這是眾親友大團聚的節日，但今年大家勢必要改變慶祝的方式。CDC的指引是希望民眾只跟平時住在一起的人慶祝，這樣的染疫風險最低，如果要邀請別人到家裡來聚集慶祝，人數越少越安全，而且要通知這些賓客開始14天的隔離，也就是進入「氣泡」(bubble) ，請他們在這段期間不要到人多的地方去，不過這種要求沒有實際的監督方式，因此衛生官員呼籲只找誠信可靠的人來家裡作客，那些平時言不由衷、陽奉陰違的親友，今年就不要邀請了。

編輯推薦

德州 疫情 防疫

上一則

聖安東尼奧2披薩店 入選全美百佳

下一則

艾爾巴索防疫令判無效 醫界反彈

延伸閱讀

德州擬月底發疫苗

德州擬月底發疫苗
州長態度含糊 避認白登勝選

州長態度含糊 避認白登勝選
州長奇招惹民怨 權益組織提告

州長奇招惹民怨 權益組織提告
反殘疾歧視 社工不可拒絕服務

反殘疾歧視 社工不可拒絕服務
「限制郵寄選票投放點」攻防 艾伯特居上風

「限制郵寄選票投放點」攻防 艾伯特居上風
一縣設一處通訊投票站 遭聯邦法官打槍

一縣設一處通訊投票站 遭聯邦法官打槍

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場