疫情升溫 奧斯汀防疫不鬆綁

查維斯縣公共衛生官員宣布，民眾在公共場所仍然必須戴口罩。(Travis County網頁)

查維斯縣(Travis County)公共衛生官員宣布，緊急防疫 法規延續實施至年底，包括奧斯汀在內的轄區，民眾在公共場所仍然必須戴口罩，並保持安全距離。

德州 大學奧斯汀分校的尼右吉醫師(Dr Dev Niyogi)指出，疫情 在冬末開始時，許多傳染病學家希望COVID-19病毒會像流感病毒一樣，在天氣變熱以後消失，但這個現象並沒有發生，如今天氣轉涼，病毒更如虎添翼，讓德州的染疫人數超過了100萬，這些實情都讓德州的領導人非常難堪。

從上周起，麻省、羅德島、內華達等州的州長，陸續呼籲居民再度居家避疫，不過德州艾伯特州長不會發布這樣的命令。艾伯特州長把經濟重啟視為第一要務，地方政府提出的更嚴格避疫措施，大多被州政府打壓，但法院鑑於疫情嚴峻，現在傾向於支持地方政府的措施。

奧斯汀公共衛生局的艾斯考特醫師(Dr. Mark Escott)指出，過去一周每日確診人數暴漲了60%，疫情明顯反撲，因此緊急防疫法規延續實施至12月31日，在公共場所民眾需要戴口罩，即使在餐廳裡，點菜與等候的時間都必須戴口罩，只有在進食的時候才可以取下口罩。

離感恩節只有兩星期了，傳統上這是眾親友大團聚的節日，但今年大家勢必要改變慶祝的方式。CDC的指引是希望民眾只跟平時住在一起的人慶祝，這樣的染疫風險最低，如果要邀請別人到家裡來聚集慶祝，人數越少越安全，而且要通知這些賓客開始14天的隔離，也就是進入「氣泡」(bubble) ，請他們在這段期間不要到人多的地方去，不過這種要求沒有實際的監督方式，因此衛生官員呼籲只找誠信可靠的人來家裡作客，那些平時言不由衷、陽奉陰違的親友，今年就不要邀請了。