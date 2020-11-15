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艾爾巴索防疫令判無效 醫界反彈

艾爾巴索訊
艾爾巴索疫情延燒。（美聯社）
艾爾巴索疫情延燒。（美聯社）

德州上訴法庭13日以2比1判決，艾爾巴索(El Paso)縣因新冠疫情關閉非必要商業行為的命令無效。有醫生和護士批評法院此項宣判「沒良心」，「不負責」，「錯誤」。

法庭決定艾爾巴索縣府12月1日關閉非必要商業行為的政令無效，然而該地新冠疫情不容樂觀。當天新增1488新冠肺炎病例和16死亡病例，還有360死亡案例還在調查中。關閉非必要商業是縣長Ricardo Samaniego提出的，該決定被艾爾巴索市長、州務卿和州長反對。當地一些商業領袖將此政令告上了法庭。

而法院最終宣告此政令無效，但引起了醫療界的反彈。該地區新冠肺炎住院人數近日破紀錄。醫療人員警告，隨著假日季和流感季的到來，法院的判決將會引發人道主義危機。

13日全國護士聯盟舉辦的網路論壇，護士Idali Cooper表示，「法院的決定是不負責的和無情的，不管是對社區還是醫療工作者。」她說，「很顯然，他們不知道醫院裡現在是什麼情況。」

Del Sol醫療中心的護士Ariana Lucio表示，「新冠肺炎對每個人造成了情感和身體上的傷害。我們要記住這些病人是孤獨的，他們不能見親人朋友，疫情最令人痛心的是很多人看不到去世的親人最後一眼。儘管法庭作出了判決，但我鼓勵民眾盡量待在家中。」

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